La storia d’amore tra Tony e Ziva in NCIS ha fatto sognare milioni di spettatori. Ecco un riassunto completo del rapporto tra i due agenti, dal loro primo incontro fino al debutto dello spin off NCIS: Tony & Ziva su Paramount+.

Tony e Ziva: l’inizio dei TIVA in NCIS

L’agente “molto” speciale dell’NCIS Tony DiNozzo (Michael Weatherly) e l’agente del Mossad Ziva David (Cote de Pablo) si incontrano per la prima volta all’inizio della stagione 3, negli episodi Uccidere Ari Parte I e II (3×01-02), durante la caccia ad Ari Haswari, l’assassino di Kate – ex membro della squadra di Gibbs – e fratellastro di Ziva.

È qui che prende vita il legame che diventerà presto uno dei più amati dai fan della serie. Uno dei primi episodi chiave della loro storia è Assassini (3×08), in cui i due vengono mandati sotto copertura come coppia sposata: una missione che fa scattare qualcosa nei fan e dà origine al fenomeno TIVA (Tony + Ziva).

Il loro rapporto è sempre caratterizzato da flirt sottintesi, gelosie e grande protezione reciproca. Tony, con il suo umorismo da eterno ragazzo e la paura di impegnarsi, si scontra spesso con la natura più enigmatica e provocatoria di Ziva. Nonostante le differenze, tra i due cresce una fiducia che diventerà la base del loro legame.

Nelle stagioni successive di NCIS, Tony e Ziva affrontano momenti a dir poco drammatici e nonostante entrambi vivano altre storie (Tony con Jeanne Benoit e EJ Barrett, Ziva con Michael Rivkin e Ray Cruz), ogni volta la loro connessione riaffiora. La loro relazione rimane però sempre indefinita.

Le prove tra amore e separazioni

Nell’episodio che apre la quarta stagione, Shalom, Ziva viene incastrata dal governo iraniano per l’omicidio. Quando inizialmente si reca all’ambasciata israeliana per denunciare le morti a cui ha assistito, l’ufficiale del Mossad Michael Bashan le chiede apertamente se fosse andata a letto con Tony.

Di fronte alla sua confusione, Bashan le rivela di sapere che DiNozzo le aveva fatto visita a casa almeno una volta a settimana negli ultimi tre mesi. Sebbene Ziva non risponda mai alle insinuazioni di Bashan e la sua relazione con Tony rimanga indefinita, nei successivi episodi di NCIS non emerge alcun legame romantico esplicito.

Dopo l’uccisione del direttore Shepard nel finale della quinta stagione, il nuovo direttore Vance decide di sciogliere la squadra di Gibbs e Ziva viene rimandata in Israele. Con il passare degli episodi, emerge che Ziva ha avuto una frequentazione durante quel periodo, ma si rifiuta di parlarne, accendendo la curiosità e i sospetti di Tony.

La morte di Rivkin e il salvataggio di Ziva in Somalia

La situazione esplode quando questo misterioso uomo, l’ufficiale del Mossad Michael Rivkin, arriva negli Stati Uniti. L’uomo agisce in autonomia, attirandosi l’ira dell’agenzia. Tony inizia a dubitare della lealtà di Ziva. Nell’episodio subito precedente al finale, Tony affronta Rivkin ubriaco nell’appartamento di Ziva. Tra i due scoppia una colluttazione che culmina con Tony costretto a sparare e ad uccidere Rivkin per legittima difesa.

La sua morte ha serie conseguenze sul rapporto tra Tony e Ziva. Nel finale della sesta stagione, Ziva lascia l’NCIS e torna a lavorare per il Mossad, venendo rapidamente inviata in Somalia per sostituire Rivkin in una missione. Qui viene catturata e brutalmente torturata da un terrorista.

Nel debutto della settima stagione di NCIS, Tony dà il via a una missione di vendetta contro i terroristi ritenuti responsabili della (presunta) morte di Ziva, recandosi in Somalia con Gibbs e McGee. Lasciandosi catturare volontariamente, scopre che Ziva è viva, ma tenuta in ostaggio. Quando viene condotta nella sua cella, Ziva gli chiede perché sia in Somalia.

Sotto siero della verità, Tony le risponde di non poter vivere senza di lei. Alla fine Gibbs uccide il carceriere permettendo il ritorno a casa. Nell’episodio successivo tra Tony e Ziva si percepisce una certa tensione, risolta quando lei lo affronta nel bagno degli uomini, gli chiede scusa e lo ringrazia per aver sempre cercato di proteggerla.

Come cambia il rapporto tra Tony e Ziva nella stagione 10

Uno dei momenti più intensi tra loro si verifica nel corso della decima stagione. Nell’undicesimo episodio, Shabbat Shalom, il padre di Ziva, Eli, viene ucciso in un attentato. Tony cerca di confortare Ziva. Alla fine, quando lei si prepara a volare in Israele per il funerale del padre, Tony la saluta rassicurandola in ebraico: “Non sei sola”. Più avanti nella stagione, Tony e Ziva partono per la Germania alla ricerca di Ilan Bodnar, l’assassino di Eli, e vivono momenti emotivamente intensi.

Ziva alla fine uccide Bodnar. Questo porta ad un’indagine da parte del Dipartimento della Difesa. Durante un interrogatorio all’NCIS, Tony scopre che dopo la morte di Eli, in Israele, Ziva è andata a letto con un vecchio amico e le fa capire si essere rimasto profondamente ferito. La tensione tra i due si scioglie quando Ziva dice privatamente a Tony di essere dispiaciuta e tiene troppo alla loro “amicizia”, per questo non vuole che le cose diventino imbarazzanti.

L’addio di Ziva David all’NCIS

Nell’apertura della stagione 11, Tony programma un viaggio a Tel Aviv per incontrare Ziva, ma deve rinviarlo dopo un’imboscata nel suo appartamento. Nel frattempo, Ziva scompare e Tony si mette sulle sue tracce. In Israele, dopo aver parlato con un’amica d’infanzia di Ziva, Tony si rende conto che la donna aveva mentito nel dire di non essere più in contatto con lei. Quando la affronta, la donna ammette che Ziva le aveva confessato di aver ucciso Ari.

Questa rivelazione l’aveva devastata, poiché lei e Ari stavano per sposarsi. Aveva dunque deciso di mentire a Tony per impedire il loro ricongiungimento: “Perché lei deve poter avere l’uomo che ama, dopo avermi portato via il mio?”. Qui per la prima volta si fa esplicitamente riferimento ai sentimenti tra Ziva e Tony.

DiNozzo continua le ricerche e, qualche mese dopo, la trova nascosta proprio nella fattoria in cui era nata. Ziva si era rifugiata lì per riflettere su se stessa e sul proprio passato. Tony si offre di aiutarla a superare i ricordi. Nonostante i suoi sforzi per convincerla a tornare negli Stati Uniti, Ziva decide di restare in Israele. Tony, a malincuore, rientra da solo in America dopo aver condiviso con lei un ultimo bacio.

L’addio di Tony DiNozzo all’NCIS

Il culmine arriva poi nella stagione 13 di NCIS: nel finale Tony scopre che Ziva è morta nell’esplosione della sua casa in Israele, causata da Trent Kort. In quell’occasione apprende anche che Ziva aveva una figlia di quasi due anni, Tali, e che lui ne è il padre. Dopo aver ucciso Kort, DiNozzo ha un confronto sincero con Gibbs, durante il quale gli confida di voler lasciare l’NCIS per dedicarsi a sua figlia e alla sua nuova famiglia.

Ziva è viva: il ritorno nella stagione 17 di NCIS

Nella stagione 17 arriva il colpo di scena: Ziva non è morta. Aveva inscenato la sua scomparsa per proteggere Tony e Tali da Sahar, determinata ad uccidere lei e le persone più importanti della sua vita. Dopo aver eliminato la minaccia, Ziva decide di tornare da Tony e dalla figlia. La sua storia in NCIS si conclude con lei in partenza per Parigi, pronta a ricongiungersi con la sua famiglia.

Il suo ricongiungimento alla famiglia fa da ponte allo spin off di Paramount+, che mostrerà Tony, Ziva e Tali alle prese con una nuova vita in Europa, tra intrighi e avventure.

In conclusione, la storia tra Tony e Ziva è stata un percorso lungo, doloroso e appassionante, che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Ora, con lo spin off NCIS: Tony & Ziva, i fan potranno finalmente scoprire cosa riserva il futuro a questa coppia iconica: una nuova vita insieme, tra amore, famiglia e missioni pericolose.