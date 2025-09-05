NCIS e NCIS: Origins si uniscono nel loro primo crossover

L’universo di NCIS continua ad ampliarsi e a connettersi e questa volta lo farà con un evento speciale che unirà la serie principale al suo prequel NCIS: Origins. Il crossover è atteso per l’11 novembre 2025 su CBS e promette di intrecciare le vicende attraverso due linee temporali diverse.

L’annuncio è arrivato direttamente dalle star Wilmer Valderrama (Nick Torres in NCIS) e Austin Stowell (il giovane Leroy Jethro Gibbs in Origins) in un video condiviso sui social del NCISverse.

La trama del crossover anticipa che il giovane Gibbs e la sua squadra indagheranno sulla morte di un ufficiale della Marina negli anni ’90. La stessa indagine verrà poi riaperta nel presente all’interno di NCIS, creando un collegamento narrativo che attraversa decenni.

La serata evento prenderà il via eccezionalmente con Origins, che introdurrà il mistero. A seguire, un nuovo episodio di NCIS porterà avanti e concluderà la storyline. “L’obiettivo è risolvere un caso che si estende nel tempo“, ha dichiarato Stowell nel già citato video di presentazione del crossover.

Si tratta di un momento storico per il franchise. Nonostante Origins abbia già più volte richiamato l’eredità della serie originale, soprattutto esplorando il rapporto professionale tra Gibbs e il suo mentore Mike Franks (Kyle Schmid), è la prima volta che i due show collaborano in un’unica trama.

La stagione di NCIS: Origins renderà inoltre omaggio a uno dei personaggi più amati della saga, Donald “Ducky” Mallard. CBS ha confermato che andrà in onda un episodio speciale in memoria di David McCallum, con il ritorno di Adam Campbell nei panni della versione giovane di Ducky.

Il ritorno delle serie del franchise è fissato al 14 ottobre 2025 su CBS con NCIS, NCIS: Origins e NCIS: Sydney. Il nuovissimo spin off NCIS: Tony & Ziva, invece, ha già debuttato con i primi tre episodi su Paramount+.