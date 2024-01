Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 17 Gennaio 2024

My Home My Destiny

Le anticipazioni di My Home My Destiny del 18 gennaio 2024

News e trama My Home My Destiny di giovedì 18 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News My Home My Destiny giovedì 18 gennaio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap My Home My Destiny: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 18 gennaio 2024.

Nell’episodio precedente, di mercoledì 17 gennaio, Zeynep presiede la sua prima riunione aziendale, presentando al consiglio direttivo Tarik e Baris. Fin da subito, dimostra una chiara visione per il futuro della Lotus.

La donna decide anche di accettare un’intervista per presentarsi al pubblico, mostrando un interesse genuino nel farsi conoscere meglio. Intanto, Baris si mostra sempre più sospettoso riguardo all’atteggiamento di Tarik. La situazione si complica ulteriormente quando quest’ultimo propone l’assunzione di Nesrin come dirigente del Dipartimento delle Risorse. Baris infatti non gradisce affatto questa proposta.

Le sue preoccupazioni crescono ulteriormente quando scopre che Tarik preferisce evitare apparizioni pubbliche in foto. La mancanza di trasparenza di Tarik alimenta i dubbi di Baris, che inizia a sospettare fortemente che ci sia qualcosa sotto…

Trama puntata giovedì 18 gennaio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di My Home My Destiny del 18 gennaio 2024!

Nel prossimo episodio della seconda stagione di My Home My Destiny, Tarik ha esteso un invito a cena a Nermin, ma questa ha già un impegno pregresso: la degustazione del ristorante che aprirà presto. Nel frattempo, Savas è ancora di cattivo umore a causa di una discussione con Emine. Baris decide di avvicinarsi a Savas per cercare di chiarire la situazione, ma prima che possano affrontare l’argomento, Emine chiede l’aiuto del primo per indagare sul comportamento insolito di Tarik.

Savas, nonostante il suo stato d’animo, decide di aiutare il fratello e accetta l’idea di organizzare una cena a casa loro per quella sera. La situazione si complica ulteriormente quando Zeynep invita anche Nesrin a partecipare alla cena.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 18 gennaio 2024 di My Home My Destiny.

Streaming My Home My Destiny Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere My Home My Destiny in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.