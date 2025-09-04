Monster 4: Charlie Hunnam torna nella serie Netflix con un nuovo ruolo

Charlie Hunnam non lascia l’universo di Monster, la serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan per Netflix. Dopo aver interpretato il serial killer Ed Gein nella terza stagione, che uscirà il 3 ottobre, l’attore britannico è pronto a vestire i panni di un nuovo personaggio in Monster 4, attualmente in lavorazione.

La 4 stagione di Monster sarà incentrata sulla vicenda di Lizzie Borden, la giovane del Massachusetts accusata nel 1892 di aver ucciso con un’ascia il padre e la matrigna. Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica americana dell’epoca e che, ancora oggi, continua ad affascinare scrittori, registi e sceneggiatori.

Secondo le prime indiscrezioni, Charlie Hunnam interpreterà Andrew Jackson Borden, il padre della protagonista, vittima del brutale delitto. A dare il volto a Lizzie Borden sarà Ella Beatty. Invece Rebecca Hall vestirà i panni della matrigna Abby e Vicky Krieps interpreterà la domestica di casa, Bridget Sullivan.

Charlie Hunnam ha da qualche mese concluso le riprese della terza stagione. Qui ha dato vita a un inquietante Ed Gein, ancora inedito per i fan, che potranno vederlo all’opera dal 3 ottobre. Il suo ritorno dimostra come Murphy ami lavorare con attori ricorrenti all’interno del suo universo narrativo. L’attore è noto soprattutto per il ruolo iconico di Jax Teller in Sons of Anarchy, ma vanta una carriera ricca di successi tra cinema e TV, da Pacific Rim a The Gentlemen, fino a Rebel Moon di Zack Snyder.

Dal debutto nel 2022 con Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la serie si è trasformata in un fenomeno internazionale. Con oltre un miliardo di ore di visualizzazione, Monster è diventata una delle produzioni più viste di sempre su Netflix. Inoltre ha anche ottenuto premi prestigiosi come il Golden Globe a Evan Peters e l’Emmy a Niecy Nash.