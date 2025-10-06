La stagione 4 di Monster su Netflix sarà incentrata su Lizzie Borden, la donna accusata di un duplice omicidio nel 1892. Scopri trama, cast, quando esce e dove vedere la nuova storia realizzata da Ryan Murphy.

Monster 4: Netflix racconta la storia di Lizzie Borden

Dopo il successo delle stagioni dedicate a Jeffrey Dahmer, ai fratelli Menéndez e a Ed Gein, Netflix rinnova la serie antologica Monster per una quarta stagione. Il nuovo capitolo sarà interamente dedicato alla storia di Lizzie Borden, una delle figure più controverse e leggendarie della cronaca nera americana di fine Ottocento.

La serie, prodotta da Ryan Murphy e Ian Brennan, continuerà a esplorare il lato più oscuro dell’animo umano, ripercorrendo casi reali che hanno scosso l’opinione pubblica. Con Monster 4, Netflix riporta in scena un mistero che da oltre un secolo affascina storici, criminologi e appassionati di true crime.

Lizzie Borden: il mito che ha ispirato cinema e televisione

Il caso Borden ha ispirato numerose opere nel corso degli anni, tra cui il film Lizzie con Chloë Sevigny e Kristen Stewart e la miniserie The Lizzie Borden Chronicles. Con Monster 4, Ryan Murphy mira a offrire una nuova prospettiva sulla figura della donna più discussa d’America, alternando verità storica e interpretazione psicologica.

Monster: la trama della stagione 4

La quarta stagione di Monster racconterà la storia di Lizzie Borden, accusata nel 1892 dell’efferato omicidio del padre Andrew e della matrigna Abby Borden, uccisi a colpi d’ascia nella loro casa di Fall River, Massachusetts. Nonostante prove schiaccianti e testimonianze controverse, Lizzie venne assolta dal tribunale, diventando nel tempo un’icona del mistero e della cultura pop americana.

La serie esplorerà non solo il delitto, ma anche il contesto sociale e familiare in cui la donna visse, cercando di rispondere alla domanda che da oltre un secolo divide gli studiosi: Lizzie Borden è stata una fredda assassina o una vittima delle convenzioni dell’epoca? La stagione seguirà il tono cupo e psicologico che ha reso celebre la serie, mescolando dramma storico, thriller e introspezione psicologica.

Il cast e i personaggi della nuova stagione

La quarta stagione di Monster vede nel cast Ella Beatty, figlia delle star hollywoodiane Annette Bening e Warren Beatty, che vestirà i panni della famigerata Lizzie Borden, la donna accusata di aver brutalmente ucciso il padre e la matrigna nel 1892.

Accanto a lei ci sarà Billie Lourd (Scream Queens) nel ruolo di Emma Borden, la sorella maggiore di Lizzie, mentre Jessica Barden (The End of the F**ing World*) interpreterà Nance O’Neill, un’attrice teatrale e amica intima della protagonista.

Vicky Krieps (Il filo nascosto) sarà invece la domestica Bridget Sullivan, testimone chiave nel caso, e Rebecca Hall (The Studio) darà il volto alla matrigna Abby Borden, una delle vittime del duplice omicidio.

A completare il cast, Charlie Hunnam, già protagonista della terza stagione di Monster: La storia di Ed Gein, che tornerà nell’universo creato da Ryan Murphy per interpretare Andrew Borden, il severo e autoritario padre di Lizzie.

Quando esce Monster 4 su Netflix

Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per la stagione 4 di Monster, ma secondo quanto riportato da ELLE US, la produzione dovrebbe iniziare nell’autunno 2025 a Los Angeles, con il debutto previsto, nella migliore delle ipotesi, entro fine 2026.

Come per le stagioni precedenti, la serie dovrebbe essere composta da otto episodi della durata di circa un’ora ciascuno, disponibili in esclusiva su Netflix in streaming in tutto il mondo.