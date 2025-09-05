Ecco il teaser trailer di Monster: la storia di Ed Gein con Charlie Hunnam

Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Monster: La storia di Ed Gein, stagione 3 della serie antologica true crime firmata da Ryan Murphy. Il debutto p previsto per il 3 ottobre con tutti e otto gli episodi. Protagonista è Charlie Hunnam, l’ex star di Sons of Anarchy, chiamato a vestire i panni di uno dei criminali più inquietanti del Novecento.

Ed Gein, infatti, non fu soltanto un serial killer. Oltre a confessare l’omicidio di due donne negli anni ’50, venne accusato di aver riesumato corpi dal cimitero per realizzare macabri manufatti con parti umane. La sua storia ha ispirato alcuni dei più celebri film horror. Si va da Psycho di Alfred Hitchcock a Non aprite quella porta fino a Il silenzio degli innocenti.

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix descrive Gein come un “serial killer, profanatore di tombe, psicopatico“. Ambientata nel Wisconsin rurale degli anni Cinquanta, la stagione racconta come un uomo apparentemente mite e solitario, ossessionato dalla figura materna, nascondesse in realtà una “casa degli orrori” destinata a ridefinire l’immaginario collettivo americano.

Il teaser trailer di Monster 3 mostra un’atmosfera gelida e disturbante. Un uomo in camicia a quadri rossi che si avvicina a una fattoria isolata, agenti con torce che indagano su un crimine, fino alla scoperta di resti umani. Sullo schermo compare la scritta: “Prima di Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti, c’era il mostro“.

È la prima volta che possiamo davvero vedere Charlie Hunnam calarsi nel ruolo. Prima erano uscite sono alcune foto rubate dal set e un primo sguardo ufficiale il mese scorso. Nella clip vediamo Gein indossare anche una maschera di pelle umana.

Nel cast troviamo anche Laurie Metcalf interpreterà Augusta Gein, madre del killer; Tom Hollander sarà il leggendario Alfred Hitchcock, mentre Olivia Williams vestirà i panni della moglie e sceneggiatrice Alma Reville. Accanto a loro, Addison Rae sarà la giovane scomparsa Evelyn Hartley, insieme a Vicky Krieps, Lesley Manville, Charlie Hall, Suzanna Son e altri ancora.

Ogni stagione di Monster si concentra su un diverso caso di cronaca nera realmente accaduto. Dopo il successo della prima stagione su Jeffrey Dahmer e della seconda dedicata ai fratelli Menendez, questa nuova uscita promette di essere una delle più disturbanti e discusse.