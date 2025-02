Martedì 4 marzo 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova serie Miss Fallaci con Miriam Leone: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Miss Fallaci, in onda il 4 marzo 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Oriana accetta di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon. In cambio ottiene il libero accesso agli studi e alle sue star che le fanno aprire gli occhi sul dietro le quinte della scintillante Hollywood, permettendole di scrivere articoli memorabili.

Oriana incontra di nuovo Alfredo Pieroni e tra i due nasce un’intensa storia d’amore, la prima per la giornalista. Lei vorrebbe stare sempre con lui e seguirlo a Londra, ma deve intervistare Frank Sinatra.

Anticipazioni sulla terza puntata di Miss Fallaci del 4 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Miss Fallaci, nell’episodio 5, intitolato L’orchidea, la relazione tra Oriana e Alfredo si intensifica, ma lei ne diventa ossessionata, trascurando il lavoro.

Quando Alfredo si allontana, scopre di essere incinta. Lui non ne vuole sapere e lei decide di rivolgersi a un ginecologo per abortire.

Nell’episodio 6, intitolato Il compleanno, dimessa dall’ospedale, Oriana torna da Alfredo. Nonostante il tradimento, cede ai sentimenti, a discapito del lavoro.

Dopo l’ennesima lite, lo costringe a scegliere. In attesa di un cenno di Alfredo, in albergo, inizia a bere e prendere sonniferi.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata de Il Conte di Montecristo, in onda il 4 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Miss Fallaci

Essendo una produzione Rai fiction, gli interessati hanno la possibilità di vedere Miss Fallaci anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Miss Fallaci vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Al momento è online solo la prima.