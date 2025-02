Martedì 18 febbraio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova miniserie Miss Fallaci con Miriam Leone: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Miss Fallaci

La storia segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando ancora lavorava come cronista per il settimanale italiano L’Europeo. Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile.

Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Fallaci in una spirale di autodistruzione.

Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna scoprì la sua vera missione: raccontare la verità e comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.

Anticipazioni sulla prima puntata di Miss Fallaci del 18 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Miss Fallaci, nell’episodio 1, intitolato La Scommessa, Oriana Fallaci è una giovane giornalista dell’Europeo.

Scommette col direttore di ottenere un’intervista a Marilyn Monroe in sei giorni. Fallisce, ma il suo articolo su New York segna la nascita di una nuova voce del giornalismo.

Nell’episodio 2, intitolato Statue di Cera, Oriana, a Los Angeles per intervistare le star, si infiltra alla festa dei Cotten. Gli attori, terrorizzati dai giornali scandalistici, restano impassibili.

Lei riesce a fare amicizia con Orson Welles e scrive un articolo brillante e provocatorio. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Miss Fallaci, in onda il 18 febbraio 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Miss Fallaci

Essendo una produzione in onda su Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Miss Fallaci anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Miss Fallaci vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Capiremo a breve se la prima puntata verrà caricata in anteprima.