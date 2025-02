Quando esce Mina Settembre 4 stagione se si fa? La risposta ve la diamo noi insieme a tanti altri dettagli in merito al cast, alle puntate e alle anticipazioni sulla trama.

Mina settembre 4 stagione si farà? News

Tutta l’Italia si chiede se Mina Settembre 4 stagione si farà o no. Purtroppo non abbiamo ancora notizie in merito anche se Fanpage ha parlato con lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, che ha dichiarato:

“Al momento la questione non è stata affrontata con noi sceneggiatori. Non abbiamo iniziato a scrivere la quarta stagione, anche perché la fiction sta ancora andando in onda e non succede mai che ti facciano partire prima.

Non se ne parla quasi mai mentre le puntate sono ancora in onda, quindi non c’è nulla di anomalo. Dovremmo riparlarne più avanti”.

Lo sceneggiatore ha anche spiegato che il rinnovo della fiction non dipende dai libri perché già dalla seconda stagione non si è più attinto ai romanzi ma si è andati avanti liberamente. Vi terremo informati se si fa, per ora andiamo a vedere quando va in onda.

Mina settembre 4 stagione quando esce

Quando esce la stagione 4 di Mina Settembre? La programmazione, come rivela sempre Cestaro nell’intervista citata poc’anzi, non sarebbe prevista prima del 2027:

“Le fiction che andranno in onda nel 2026 sono già abbondantemente in scrittura. Una serie così lunga ha bisogno di almeno sei mesi di riprese. C’è un lavoro enorme dietro.

Quando va tutto liscio, tra l’inizio della scrittura e la messa in onda, non passa mai meno di un anno, un anno e mezzo. Quindi, se confermata, è impossibile che vada in onda il prossimo anno”.

L’orario, invece, rimarrà invariato. Vi terremo aggiornati ma per adesso concentriamoci sulla trama.

Mina settembre 4 stagione trama

Chi ha visto la fiction sa molto bene com’è finita Mina Settembre 3, di conseguenza può tirare le somme di ciò che accadrà in futuro. Noi non faremo alcuno spoiler per non rovinare la sorpresa.

Per quanto riguarda le anticipazioni della trama della quarta stagione, nel momento in cui scriviamo questo articolo, il cast o la produzione non hanno ancora rivelato nulla.

Cast, attori e personaggi

Nel corso della fiction Mina Settembre scopre chi è l’amante del padre, ovvero Fiore. Ma da chi è interpretato il personaggio? Scopriamolo guardando il cast completo e tutti gli attori coinvolti e che potrebbero tornare:

Serena Rossi è Gelsomina ‘Mina’ Settembre

Giuseppe Zeno è Domenico ‘Mimmo’ Gambardella

Christiane Filangeri è Irene Pironti

Ludovica Nasti è Viola De Luca

Chiara Russo è Fiore Caruana

Erasmo Genzini è Jonathan Ammaturo

Nando Paone è Rudi Trapanese

Marisa Laurito è Rosa De Concillis

Ovviamente non mancheranno le new entry tra i personaggi se si farà la stagione 4 ma non abbiamo alcuna notizia.

Location

Dov’è il consultorio di Mina Settembre? Nella serie TV non si trova nei Quartieri Spagnoli ma nel Rione Sanità all’interno del Palazzo Sanfelice.

Anche Mina Settembre 4 stagione, se si farà, sarà girata a Napoli (sul lungomare, nel centro storico, via San Gregorio Armeno e nel centro direzionale) e in altre località della costiera amalfitana. Queste le location.

Puntate e streaming

Dove vedere l’ultima puntata di Mina Settembre e l’attesa stagione 4? Andando in onda su Rai 1, l’unica piattaforma streaming disponibile è RaiPlay. Potrete accedervi inserendo una mail e una password valida.

Ma quante puntate ha Mina Settembre 4? La risposta è che non lo sappiamo ma potrebbero essere ancora una volta 12 in totale.