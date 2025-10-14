Nuova serie per Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown non ha intenzione di fermarsi neanche un minuto dopo la fine di Stranger Things. La serie supernatural tornerà divisa in due parti su Netflix tra novembre e dicembre. L’episodio finale sarà invece disponibile il prossimo 1 gennaio sempre sulla piattaforma.

Mentre si prepara a dire addio per sempre al personaggio di Undici Millie Bobby ha già trovato un nuovo progetto seriale di cui far parte. Come riportato da Deadline in queste ore Brown sarà la protagonista di una nuovo show sovrannaturale Netflix.

L’attrice, oltre che personaggio principale, sarà anche produttrice esecutiva insieme a un’altra interprete molto amata: Rachel Brosnahan. La serie si intitolerà Prism e Millie Bobby interpreterà il ruolo di Cassie, una ragazza che ha il grande dono di riuscire a comunicare con gli spiriti.

Grazie a questa capacità a Cassie sarà affidata la missione di scoprire la causa di un fenomeno paranormale che fa apparire dei “visitatori” (fantasimi) in tutto il mondo prima che sia troppo tardi. Si tratta dell’ennesimo progetto che Millie Bobby Brown porterà avanti insieme alla piattaforma.

Di recente è stato annunciato anche Just Picture It, una rom com che vede al centro della trama due studenti universitari che vengono stupiti da uno strano fenomeno. I loro smartphone smettono di funzionare contemporaneamente e iniziano a mostrare delle immagini di come saranno tra 10 anni.

Nel 2026 è anche prevista l’uscita del terzo capitolo di Enola Holmes, il suo primo vero progetto con Netflix dopo Stranger Things. Qualche mese fa Brown è apparsa sulla piattaforma anche in The Electric State al fianco di Chris Pratt. Intanto proprio in queste ore sono state confermate le durate dei primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che arriveranno il prossimo 26 novembre.

Il primo episodio sarà lungo un’ora e 8 minuti a cui segue un secondo 54 minuti. Segue poi una terza puntata da un’ora e 6 minuti e una quarta di ben 90 minuti.