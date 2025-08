The Social Network 2, Mikey Madison e Jeremy Allen White in lizza per il ruolo dei protagonisti a guida del cast

Aaron Sorkin è pronto a tornare nel mondo di Facebook con The Social Network 2, e questa volta al centro del progetto ci sarebbero due volti noti e amatissimi: Mikey Madison (Anora) e Jeremy Allen White (The Bear).

Secondo quanto riportato da Deadline, i due attori sono attualmente in trattativa informale per guidare il cast del nuovo film, anche se non è ancora stata fatta un’offerta ufficiale.

Il film, distribuito da Sony Pictures, non sarà un sequel diretto del cult del 2010 diretto da David Fincher, ma piuttosto un aggiornamento del racconto. Non si parlerà della nascita di Facebook, ma le conseguenze del suo potere negli anni ’20. Al centro, le rivelazioni della whistleblower Frances Haugen e l’inchiesta giornalistica guidata da Jeff Horwitz per il Wall Street Journal. Quest’ultima ha fatto luce sugli effetti negativi della piattaforma su disinformazione, salute mentale giovanile e persino sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Secondo fonti vicine alla produzione, Mikey Madison — fresca vincitrice dell’Oscar come miglior attrice per Anora — sarebbe la favorita per interpretare Frances Haugen, mentre Jeremy Allen White, due volte vincitore dell’Emmy per The Bear, è il nome più forte per il ruolo di Horwitz.

Sorkin avrebbe già incontrato entrambi gli attori, considerandoli ideali per incarnare i protagonisti di questo nuovo capitolo della storia. Lo stesso sceneggiatore e regista ha rivelato che l’idea del sequel è nata proprio dopo gli eventi del 6 gennaio, giudicati un punto di non ritorno nel racconto dell’impatto sociale della piattaforma.

Non si sa ancora se Jesse Eisenberg tornerà nei panni di Mark Zuckerberg, e il ruolo stesso del fondatore di Facebook è avvolto nel mistero. La sceneggiatura è ancora in fase di finalizzazione, così come il budget e il via libera dello studio.

Nel frattempo, Madison è attesa nel 2026 in The Masque of the Red Death per A24. Invece White sarà presto Bruce Springsteen in Springsteen: Deliver Me from Nowhere, in uscita il 24 ottobre.