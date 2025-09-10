Michael Weatherly e Cote de Pablo, amatissimi in NCIS Tony & Ziva, fanno coppia anche nella vita reale? Ecco la verità sulla loro situazione sentimentale, tra matrimonio, figli e carriera.

Michael Weatherly e Cote de Pablo di NCIS Tony & Ziva stanno insieme?

Negli anni i fan di NCIS hanno amato alla follia la coppia formata da Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo. Con il nuovo spin off NCIS Tony & Ziva disponibile su Paramount+, l’interesse attorno ai due attori è cresciuto ancora di più, soprattutto su un punto: Michael Weatherly e Cote de Pablo stanno insieme anche nella vita reale?

Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno sempre mostrato con assoluta naturalezza una chimica incredibile, sia sullo schermo e al di furi della serie TV. Questo rapporto speciale, tornato sotto i riflettori grazia al nuovo spin off, ha portato i fan a domandarsi se i due, esattamente come i loro personaggi, fossero una coppia nella vita reale.

La risposta è no: Michael e Cote non stanno insieme. Gli interpreti di Tony e Ziva sono legati da una profonda amicizia e da una grande sintonia professionale, com’è sotto gli occhi di tutti. Entrambi hanno vite sentimentali e famiglie proprie.

Michael Weatherly: matrimonio e figli

Michael Weatherly, oggi 56enne, è sposato dal 2009 con la dottoressa Bojana Janković, internista e specialista in medicina integrativa. I due si sono conosciuti nel 2007 in un bar in Canada (Bojana è serbo-canadese).

La coppia ha due figli, Olivia e Liam di 13 e 12 anni, e vive a Fairfield, Connecticut. Prima di questo matrimonio, l’attore è stato sposato con l’attrice Amelia Heinle, da cui ha avuto il primogenito August.

Cote de Pablo: una vita sentimentale molto privata

Cote de Pablo è molto riservata riguardo alla sua vita privata. In passato, per anni è stata legata all’attore Diego Serrano, ma oggi non si hanno notizie particolarmente approfondite circa la sua sfera sentimentale. Solo nel corso dell’ultimo anno è emerso che non solo Cote de Pablo è sposata, ma è anche madre.

Tale informazione è emersa in uno degli episodi del podcast realizzato insieme a Michael Weatherly, NCIS: Off Duty, durante il quale hanno rivisto vecchi episodi della serie, commentandoli insieme e invitando anche ospiti legati al crime drama. Chi sia il marito, però, non si sa.

Una coppia solo sullo schermo

La chimica tra Tony e Ziva è talmente forte da far nascere nei fan la speranza che la relazione si fosse trasferita anche nella vita reale. In realtà, come hanno spiegato entrambi in diverse interviste, il loro rapporto è fondato su stima reciproca, rispetto e amicizia, ma non c’è mai stata una relazione sentimentale.

Questa forte intesa professionale è stata però il motore che ha spinto i produttori a creare lo spin off NCIS Tony & Ziva, dove i due attori sono tornati finalmente a condividere il set dopo anni.

In conclusione, quindi, Michael Weatherly e Cote de Pablo non sono una coppia nella vita reale, ma restano legati da un’amicizia profonda e da un sodalizio artistico che continua ad appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo.