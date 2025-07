Tutto su chi è l’attore Michael Bradway, volto di Jack Damon in Chicago Fire: età, altezza, carriera, vita privata e social.

Biografia e formazione

Se hai apprezzato Jack Damon in Chicago Fire (stagioni 12–13), ti interesserà sapere tutto su Michael Bradway, l’attore americano che lo interpreta. Età, formazione, carriera, vita privata e attività social: ecco un ritratto completo pensato per i fan della serie.

Michael Bradway è nato il 30 dicembre 1998 a Boca Raton (Florida), 26 anni oggi, come riporta HELLO!. Alto circa 1,83 m, ha un fisico atletico, modellato anche dall’esperienza come modello professionista. Dopo essersi laureato alla New York Film Academy con un BFA in recitazione nel 2020, ha iniziato a lavorare anche come attore.

Carriera: dagli esordi alla TV

La carriera di Michael Bradway si è sviluppata inizialmente nell’ambito della moda, con campagne per brand come Champion, U.S. Polo Assn. e Verizon. Successivamente ha recitato in cortometraggi come Piece e Tino, consegnandosi alla sua prima esperienza televisiva con il ruolo del pompiere Jack Damon nella serie Chicago Fire, in cui ha esordito nell’episodio 10 della stagione 12. In seguito ha lavorato anche nel film Marked Men (2025), diretto da Nick Cassavetes.

Personaggio Jack Damon: intreccio con la famiglia Severide

Nel ruolo di Jack Damon, Michael ha conquistato il pubblico interpretando un giovane pompiere dall’aria determinata, ma anche misteriosa. La stagione 12 si chiude con un colpo di scena: Jack si scopre figlio di Benny Severide e fratellastro di Kelly Severide, scatenando tensioni emotive e personali (People.com). La sua storyline continua a evolversi nella stagione 13, con trame che esplorano il suo legame con la caserma 51 e i demoni del passato .

Vita privata e relazioni

Per quanto riguarda la vita privata, possiamo dirvi che Michael Bradway non è affatto single, ma intrattiene da un paio di anni una relazione con la fidanzata Veronica St. Clair, anche lei attrice (LaBrea), conosciuta nel 2023 e con cui ha condiviso qualche scatto romantico sui social. Non risultano relazioni passate note.

Social e stile online

Su Instagram (@michaelbradway_), Michael Bradway alterna post professionali, come scene sul set, shooting fotografici, a scatti personali, anche con la fidanzata o in generale selfie nel tempo libero, mostrando un’immagine bilanciata e autentica.

Attualmente non risulta attivo né su X (ex Twitter) né su TikTok con account ufficiali. Il suo profilo Instagram sembra, dunque, essere il suo canale principale per mantenere il contatto con il pubblico e condividere aggiornamenti sulla carriera.