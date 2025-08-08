Qual è il destino di Mercoledì?

Nel finale shock della stagione 2 parte 1 di Mercoledì, Mercoledì Addams è vittima di un brutale attacco da parte di Tyler/Hyde: è viva o morta? Ecco cosa rivelano le anticipazioni.

Mercoledì 2 parte 1: la protagonista è viva o morta?

Il quarto episodio della stagione 2 di Mercoledì si conclude con una scena carica di tensione e dramma. Mercoledì Addams viene scaraventata fuori dal Willow Hill Psychiatric Hospital da Tyler Galpin, trasformato nella sua spaventosa forma di Hyde. La giovane rimane distesa a terra, immobile e ricoperta di ferite, mentre le auto della polizia vengono attaccate dal mostro.

Per qualche istante, il destino della protagonista sembra segnato. Tuttavia, il teaser che segue l’ultimo episodio di Mercoledì 2 parte 1 su Netflix mostra la protagonista viva, ma in coma. Poco prima della fine della clip, però, la giovane riapre gli occhi, confermando che l’aggressione non è stata fatale. Questo significa che nella seconda parte della stagione tornerà in azione, anche se l’attacco di Tyler rappresenta un ostacolo serio per il suo percorso.

Perché Mercoledì sopravvive all’attacco di Tyler

La presenza delle forze dell’ordine nei pressi della scena suggerisce che Enid sia riuscita ad avvertirle in tempo. Ancora una volta, l’amica dimostra sangue freddo e prontezza di riflessi, proprio come nella prima stagione. Anche Mano si è dimostrata un’alleata preziosa per la giovane protagonista.

Non è la prima volta che Mercoledì affronta pericoli mortali e ne esce viva: la sua resilienza e l’aiuto dei suoi amici lasciano pochi dubbi sul fatto che riuscirà a rimettersi in piedi.

Minacce e trame aperte nella parte 2 di Mercoledì 2

Oltre al recupero fisico, Mercoledì dovrà affrontare minacce interne ed esterne. L’incidente di Willow Hill diventerà di dominio pubblico, con conseguenze anche familiari: Morticia Addams potrebbe imporle restrizioni severe o decidere di vendicarla. Anche Fester Addams, vicino alla scena dell’attacco, potrebbe intervenire in maniera decisiva.

Il rapporto con Tyler, un tempo potenziale interesse romantico e ora nemico giurato, è ormai compromesso. La loro rivalità si fa sempre più personale e violenta. Inoltre, restano aperte altre sottotrame cruciali.

Facciamo riferimento alla liberazione dei prigionieri del Long-term Outcast Integration Study (LOIS). Tra loro potrebbe esserci Ophelia, sorella scomparsa di Morticia e dotata di poteri psichici. Pochi istanti prima dell’attacco, Mercoledì cerca di mettere in salvo una donna, ma è costretta a lasciarla per affrontare Tyler. Una volta ripresasi, la sua priorità potrebbe essere ritrovare e proteggere quella persona.

Con nemici come Judi, Tyler e lo zombie Slurp, le sfide per Mercoledì si moltiplicheranno. E se le visioni sulla morte di Enid dovessero essere legate a questi nemici, la tensione crescerebbe ulteriormente. Sopravvivere a Willow Hill potrebbe spingerla a pianificare le sue mosse con ancora più attenzione nella seconda metà di stagione.