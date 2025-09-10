Mercoledì, zio Fester avrà uno spin-off

Di un possibile spin-off di Mercoledì si parla ormai da diverse settimane. La serie Netflix è tornata da un mese con la sua seconda stagione, attesa da più di tre anni di distanza dalla prima. ll nuovo ciclo di episodi con protagonista Jenna Ortega è stato diviso in due parti, con la seconda metà in uscita lo scorso 3 settembre.

L’attesa dei fan è stata ben ripagata da Netflix. Le puntate hanno immediatamente ottenuto numeri in linea con la prima stagione. Proprio per questa ragione si parla insistentemente da settimane di un ampliamento dell’universo Addams con serie tv realizzate ad hoc. Nelle ultime ore sembra essere arrivata ufficialmente la conferma sulla produzione di una di queste.

In queste ore infatti Fred Armisen, interprete dello zio Fester nello show, è stato ospite del late show The Tonight Show With Jimmy Fallon. Parlando con la sua guest star, che ha pubblicato un nuovo album, il conduttore ha dichiarato di essere un grande fan della serie Netflix.

“Amo Mercoledì, è uno dei miei show preferiti. È fantastico e tu spacchi. È numero uno dappertutto. Congratulazioni, sei grandioso come zio Fester“, sono state le parole di Fallon. Jimmy ha poi aggiunto che lo spin-off di Mercoledì sarà incentrato proprio sul personaggio iconico interpretato da Armisen. “Ho sentito dire che ci sarà uno spin-off su zio Fester“, sono state le sue parole.

“Sì. È fantastico“, ha confermato timidamente l’attore prima di iniziare a parlare di Tim Burton e poi di altro. Poche parole che però sono sufficienti. Fred Armisen ha dichiarato in diretta tv che l’universo di Mercoledì si espanderà con una serie dedicata al suo personaggio.

Al momento però non ci sono ulteriori informazioni in merito. Non sappiamo pertanto se si tratta di una serie stand alone o se parliamo invece di un prequel che ci mostra zio Fester nel passato.