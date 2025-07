Gli showrunner di Mercoledì sognano in grande e sperano di continuare la serie Netflix per almeno sette stagioni

Il futuro di Mercoledì

Mercoledì potrebbe avere un futuro roseo e, soprattutto, molto lungo. È notizia di poche ore fa che la serie è stata confermata da Netflix per una terza stagione, proprio mentre i fan sono ancora in attesa di guardare gli episodi della seconda annata. A questo proposito infatti, il nuovo ciclo di puntate sarà diviso in due parti.

La prima approderà sul catalogo della piattaforma a partire dal prossimo 6 agosto, mentre per la seconda dovremo attendere il 3 settembre. Intanto però il team dello show sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di ampliare l’universo.

Si vocifera infatti la volontà da parte della produzione di avviare uno spinoff, magari incentrato su un altro membro della famiglia Addams. Intanto però i due showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno parlato con The Hollywood Reporter della loro volontà di tenere in vita il mondo di Mercoledì almeno per l’intera durata della scuola Nevermore.

Esattamente come Hogwarts, anche la Academy frequentata dalla protagonista interpretata da Jenna Ortega dura 7 anni. E questo significa avere potenzialmente SETTE STAGIONI della serie. Al momento ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione o di Netflix.

La parola definitiva in questi casi spetta solamente al pubblico e a come reagirà in termini di views alle nuove puntate. C’è da dire che si parte da un record di visualizzazioni non indifferenti. La prima stagione del 2022 ha superato le 252 milioni di visualizzazioni divenendo una delle serie tv più viste di sempre.

Se l’interesse per lo show resterà alto, come supponiamo, si potrebbe veramente pensare di andare avanti fino alla settima stagione. “La gente lo guardava più volte e coinvolgeva i propri genitori, diventando così uno show multigenerazionale. C’erano soldati in Ucraina che facevano la danza di Mercoledì“, sono state le parole della responsabile dei contenuti Netflix Bela Bajaria.