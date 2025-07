Netflix annuncia il rinnovo di Mercoledì per la stagione 3: cosa sappiamo finora dei nuovi episodi in arrivo prossimamente

La serie Mercoledì di Tim Burton è stata rinnovata per la stagione 3 su Netflix: tutto quello che sappiamo finora.

Il ritorno di Mercoledì Addams a Nevermore: è in arrivo la stagione 3

La notizia è ufficiale: Mercoledì tornerà con una terza stagione su Netflix. L’annuncio arriva a sorpresa, ancor prima della première della seconda stagione, prevista in due parti il 6 agosto e il 3 settembre 2025. La serie soprannaturale con protagonista Jenna Ortega ha conquistato il pubblico globale sin dal suo debutto nel 2022, diventando la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

Nella serie, Ortega interpreta una brillante e tenebrosa Mercoledì Addams, espulsa dalla scuola dopo aver liberato dei piranha nella piscina scolastica. Viene così trasferita alla Nevermore Academy, un’accademia per emarginati e individui dai poteri straordinari. La serie, ispirata ai celebri personaggi di Charles Addams, è una miscela di mistero, humor nero e atmosfere gotiche.

Il cast stellare della serie

Oltre a Jenna Ortega, il cast finora comprende:

Gwendoline Christie nel ruolo della preside mutaforma Larissa Weems

nel ruolo della preside mutaforma Larissa Weems Emma Myers nel ruolo di Enid, la compagna di stanza licantropa di Mercoledì

nel ruolo di Enid, la compagna di stanza licantropa di Mercoledì Riki Lindhome nei panni della terapista scolastica

nei panni della terapista scolastica Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia

nel ruolo di Morticia Luis Guzmán nei panni di Gomez

nei panni di Gomez Isaac Ordonez nel ruolo del piccolo Pugsley

nel ruolo del piccolo Pugsley Fred Armisen come lo zio Fester.

come lo zio Fester. Emma Myers sarà di nuovo Enid, la compagna di scuola e coinquilina di Mercoledì

sarà di nuovo Enid, la compagna di scuola e coinquilina di Mercoledì Hunter Doohan tornerà nei panni di Tyler

tornerà nei panni di Tyler Joy Sunday come Bianca, sirena e la regina di Nevermore

come Bianca, sirena e la regina di Nevermore Lady Gaga vestirà i panni di una nuova insegnante dalla personalità enigmatica e dal passato oscuro

vestirà i panni di una nuova insegnante dalla personalità enigmatica e dal passato oscuro Steve Buscemi sarà il preside Dort

sarà il preside Dort Christopher Lloyd sarà il professor Orloff

sarà il professor Orloff Thandiwe Newton sarò la Dott.ssa Rachael Fairburn, la psichiatra capo del Willow Hill Psychiatric Facility, la nuova casa dell’assassino Hyde Tyler,

sarò la Dott.ssa Rachael Fairburn, la psichiatra capo del Willow Hill Psychiatric Facility, la nuova casa dell’assassino Hyde Tyler, Haley Joel Osment

Joanna Lumley sarà la nonna Hester Frump

sarà la nonna Hester Frump Noah B. Taylor sarà poi Bruno, nuovo membro del branco di lupi del mercoledì

sarà poi Bruno, nuovo membro del branco di lupi del mercoledì Evie Templeton interpreta Agnes, una studentessa che idolatra Mercoledì

A oggi non sappiamo chi di loro tornerà nella stagione 3 di Mercoledì.

Anticipazioni sulla stagione 3 di Mercoledì

Secondo quanto dichiarato dagli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, la terza stagione si addentrerà ancora di più nei misteri della Nevermore Academy e nei segreti più oscuri della famiglia Addams.

“Questa volta, Mercoledì scoprirà altri sinistri segreti della scuola e si immergerà più a fondo nella cripta della famiglia Addams”, hanno rivelato. “Niente unisce una famiglia come una buona esumazione”, ha aggiunto Gough, citando ironicamente lo spirito della protagonista.

La prima stagione di Mercoledì ha vinto quattro Emmy Awards ed è stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica, merito anche della regia visionaria di Tim Burton, che figura tra i produttori esecutivi. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, le ambientazioni gotiche e l’umorismo dark che ha conquistato tutte le fasce d’età.

La serie è scritta e creata da Alfred Gough e Miles Millar, con la partecipazione di Tim Burton come regista e produttore esecutivo. Il team produttivo include anche Steve Stark, Gail Berman, Andrew Mittman, e Kayla Alpert, mentre le musiche sono affidate ai compositori Danny Elfman e Chris Bacon.

Con l’arrivo imminente della seconda stagione e il rinnovo per la terza, Mercoledì si conferma come uno dei titoli di punta di Netflix. I fan della famiglia Addams e del mistero avranno ancora molto da scoprire nei corridoi di Nevermore. Restate sintonizzati per aggiornamenti, trailer e nuove anticipazioni!