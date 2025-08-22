Una parte sempre più consistente del fandom di Mercoledì sogna una storia tra la protagonista e la sua migliore amica Enid. Il tutto è partito già con il lancio della prima stagione della serie Netflix, risalente al 2022, quando sono iniziati a spuntare sui vari social i primi seguaci della ship Wenclair.

Sulla vicenda si era esposta, all’epoca, anche Emma Myers con un commento. “Tutto è possibile nello show. Non abbiamo mai parlato di regia, quindi non so cosa hanno in mente – aveva risposto all’epoca l’interprete di Enid – Per quanto riguarda gli interessi amorosi di Mercoledì credo che, almeno per la seconda stagione, abbia bisogno di essere single“.

Sono trascorsi tre anni ma l’attenzione intorno a questa possibile evoluzione del rapporto tra le due non si è spenta. In un’intervista rilasciata a Decider qualche giorno fa i creatori dello show Alfred Gough e Miles Millar hanno risposto al rumor. E forse le loro parole deluderanno molti fan della pseudocoppia.

“È una serie che parla dell’amicizia femminile e le persone possono interpretarla come vogliono, il che è fantastico. Insomma, il bello della televisione è che le persone possono appropriarsene, ma loro sono davvero amiche – ha spiegato Gough – È davvero una serie che esplora l’amicizia femminile“.

Millar ha poi aggiunto che hanno sempre voluto dare al rapporto tra Mercoledì ed Enid un forte valore di sorellanza. Nulla di romantico ma comunque un legame speciale tra due mondi completamente diversi come i loro.

“È incredibile che siano state accolte in questo modo. Penso che sia qualcosa di molto speciale, unico – sono state le parole dello showrunner – Si tratta di una serie che, nella sua essenza, racconta di due ragazze adolescenti che hanno bisogno l’una dell’altra e hanno trovato quel legame. E sono molto, molto diverse“.

Insomma, almeno per il momento, non c’è nei piani degli sceneggiatori la volontà di esplorare questa evoluzione nel rapporto tra le due. Ricordiamo che la seconda parte di Mercoledì 2 arriverà con i suoi restanti 4 episodi il prossimo 3 settembre.