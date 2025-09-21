Mercoledì 2 tra le serie più viste

Mercoledì 2 avrà registrato anche un calo rispetto alla prima stagione ma resta comunque uno dei prodotti più amati dagli abbonati Netflix. I fan della serie con protagonista Jenna Ortega hanno dovuto attendere ben tre anni per i nuovi episodi.

La seconda annata è arrivata sulla piattaforma divisa in due parti: la prima con debutto ad agosto e la seconda lo scorso 3 settembre. Tra la messa in onda del primo ciclo di puntate e il secondo è stato registrato un calo di views. Nonostante questo però le visualizzazioni ottenute dallo show di Tim Burton sono bastate per raggiungere la Top 10 Netflix delle serie in lingua inglese più viste di sempre.

Mercoledì 2 è entrata al decimo posto di questa speciale classifica e ha scalzato un altro fiore all’occhiello della programmazione del colosso dello streaming. Ci riferiamo alla terza stagione di Stranger Things, che perde pertanto una posizione.

Al primo posto della Top 10 troviamo invece la prima annata della serie con protagonista la giovane Addams. Con questo risultato Mercoledì diventa la seconda serie ad avere ben due stagioni nella classifica degli show più visti di sempre.

L’altra serie che è riuscita in questa impresa è Bridgerton. Il period drama è presente al sesto posto con la prima stagione e all’ottavo posto con la terza annata, che vedeva protagonisti Penelope e Colin.

Visti gli ottimi numeri ottenuti da Mercoledì, Netflix ha già chiesto il rinnovo per una terza stagione. Il piano degli showrunner è quello di poter continuare a raccontare la storia ancora a lungo, almeno per sette stagioni (una per ogni anno di scuola alla Nevermore).

Intanto è stato confermato il primo spin-off della serie, che sarà incentrato su zio Fester. Al momento non sappiamo però se si tratterà di un prequel che racconti la vita del personaggio o se sarà una storia stand alone ambientata nello stesso spazio temporale di Mercoledì.