Tim Burton dirige il videoclip di Death Dance, la nuova canzone di Lady Gaga per la stagione 2 di Mercoledì

Lady Gaga e Tim Burton pare abbiano deciso di estendere la loro collaborazione: il produttore di Mercoledì avrebbe diretto il videoclip ufficiale di “Death Dance”, canzone inedita della popstar in arrivo nella stagione 2 nella serie Netflix.

La collaborazione tra Lady Gaga e Tim Burton promette di essere uno degli eventi più attesi dell’autunno televisivo e musicale. Come segnalato da The Hollywood Reporter, il celebre regista di film cult come Edward mani di forbice e La sposa cadavere si sarebbe occupato del progetto.

Il videoclip, secondo fonti vicine alla produzione, sarebbe stato girato in Messico. I dettagli sulla data esatta delle riprese restano, però, riservati. È noto che Lady Gaga si trovava in Messico lo scorso aprile per due concerti al GNP Seguros Stadium di Città del Messico. Ciò fa pensare che le riprese possano essere avvenute in quel periodo.

A diffondere per primo la notizia della nuova canzone è stato Variety, che ha rivelato anche il titolo del brano, ovvero “Death Dance”. La canzone è destinata a debuttare nel mese di settembre, in concomitanza con l’uscita della seconda parte di Mercoledì 2, prevista per il 3 settembre.

Sarà, infatti, proprio nel secondo blocco di episodi che Lady Gaga farà la sua comparsa, nei panni di Rosaline Rotwood, un’insegnante della Nevermore di cui sappiamo ancora ben poco.

Tim Burton, già regista di quattro episodi della prima stagione della serie, torna così dietro la macchina da presa per un videoclip che si preannuncia oscuro, visionario e perfettamente in linea con l’estetica gotica dello show. Per Burton non si tratta della prima esperienza con video musicali, avendo in passato collaborato con artisti quali The Killers e Linkin Park.

Oltre al progetto Netflix, Lady Gaga è attualmente impegnata con il suo Mayhem Ball Tour, partito da Las Vegas il 16 luglio. Solo pochi mesi fa è stata acclamata protagonista al Coachella, dove ha regalato uno degli show più memorabili della storia del festival.

“Death Dance” sarà il primo singolo ufficiale legato alla serie Netflix, e l’arrivo di Lady Gaga nella trama di Mercoledì è attesissimo dai fan. L’unione tra la regina del pop e il maestro del dark fantasy promette scintille.