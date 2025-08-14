Netflix ha diffuso il nuovo trailer di Mercoledì 2 parte 2, che anticipa il ritorno di Larissa Weems e il debutto di Lady Gaga

Netflix ha rilasciato poco fa il nuovo trailer ufficiale della seconda parte di Mercoledì 2, regalando ai fan un concentrato di azione, mistero e grandi sorprese. Il video non solo conferma il ritorno di personaggi amati, ma sembra anche anticipare il debutto di Lady Gaga nell’universo gotico e irriverente della Famiglia Addams.

Al centro delle nuove immagini c’è Mercoledì Addams (Jenna Ortega), impegnata a dare la caccia a Tyler Galpin (Hunter Doohan). La sorpresa più grande è il ritorno di Larissa Weems (Gwendoline Christie), la severa preside della Nevermore Academy, uccisa nel finale della prima stagione.

Vi avevamo già riportato la notizia questa mattina, ma è giusto specificare che Larissa pare non sia viva. C’è, infatti, un particolare inquietante: a vederla è soltanto Mercoledì, il che apre a nuove e misteriose interpretazioni sulla sua presenza.

Il trailer di Mercoledì 2 parte 2 si apre con la giovane protagonista che si risveglia dal coma in cui era caduta dopo essere stata gettata da una finestra del Willow Hill Psychiatric Hospital. Ad accoglierla, una Weems in abiti da infermiera che la saluta ironicamente: “È ora di alzarsi, dormigliona! Pronta per la spugnatura?“.

La scena si sposta poi in un paesaggio onirico con una porta sospesa nel nulla e una gigantesca testa di gorgone che cela un camino. “Signorina Addams, non sei all’Inferno… però capisco il tuo smarrimento“, afferma la Weems, prima di rivelare: “Sono il tuo nuovo Spirito Guida. Sorpresa!“.

In un altro momento, Mercoledì confida a Enid (Emma Myers) che Tyler vuole uccidere entrambe, suscitando il fastidio della giovane amica: “È evaso solo per colpa tua”. Larissa Weems sembra darle ragione e qui scopriamo che Enid – e probabilmente chiunque altro tranne Mercoledì – non può vederla.

Il montaggio finale mostra sequenze frenetiche ambientate tra la Nevermore e Jericho. La chiusura è affidata a una voce che potrebbe essere proprio quella di Lady Gaga, che con tono enigmatico avverte Mercoledì: “Attenta, ci sarà un prezzo da pagare“.

L’artista è stata confermata come guest star di questa stagione, ma i dettagli sul suo ruolo restano top secret. La seconda parte di Mercoledì 2 arriverà presto su Netflix. Già sappiamo si tratterà del 3 settembre e promette colpi di scena e nuovi misteri pronti a sconvolgere i fan.