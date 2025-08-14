Mercoledì 2 Parte 2: il ritorno a sorpresa di Larissa Weems

Colpo di scena per i fan di Mercoledì: Larissa Weems, la carismatica preside della Nevermore Academy interpretata da Gwendoline Christie, farà il suo ritorno nella seconda parte della stagione 2, nonostante la sua apparente morte nel finale della prima!

Nel concitato epilogo della stagione d’esordio, Larissa Weems aveva avuto un ruolo cruciale nel tentativo di smascherare Marilyn Thornhill (alias Laurel Gates) e il suo piano diabolico.

Grazie alla sua abilità di mutaforma, era riuscita a ingannarla. Tuttavia, l’operazione si era conclusa tragicamente. Weems era stata avvelenata con veleno di belladonna, lasciando la scuola orfana della sua guida più autorevole.

All’epoca, i creatori dello show avevano confermato che la sua morte fosse definitiva, aumentando lo shock tra il pubblico e rafforzando la natura cupa e imprevedibile della serie.

Proprio per questo, l’annuncio del suo ritorno ha colto tutti di sorpresa. Durante un evento promozionale in Australia, Gwendoline Christie è apparsa a sorpresa, annunciando: “Davvero pensavate che Nevermore mi avrebbe lasciata andare così facilmente? Io non me ne sono mai andata, avete solo smesso di cercarmi”.

Larissa Weems 🔥 'WEDNESDAY' Season 2 Part 2 trailer releases today! pic.twitter.com/9HXYBsqN41 — Wednesday (@WednesdaysDaily) August 14, 2025

Non sono stati svelati dettagli concreti su come il personaggio tornerà in scena. L’attrice, però, ha anticipato che i nuovi episodi di Mercoledì 2 mostreranno “un lato diverso della sofferenza di Larissa Weems”, lasciando intendere che il suo rientro sarà legato a sviluppi oscuri e inaspettati.

Il ritorno della preside riapre scenari narrativi interessanti per Mercoledì, specialmente considerando le nuove minacce che incombono su Nevermore e i misteri rimasti irrisolti. Il suo personaggio, imponente e sofisticato, è stato fin da subito uno dei punti di forza della serie.

La seconda parte di Mercoledì 2 debutterà su Netflix il 3 settembre. C’è già grande attesa per scoprire in che modo Larissa Weems rientrerà nella storia. Quale sarà il suo ruolo negli intrighi che attendono Mercoledì Addams e i suoi compagni di avventura?