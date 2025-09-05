Lady Gaga in Mercoledì 2

Si è parlato per mesi del cameo di Lady Gaga in Mercoledì 2. L’ingresso della popstar nella seconda stagione dello show Netflix era stato annunciato in pompa magna. Tutto è nato dalla fortunata collaborazione, nata un po’ per caso sul web, tra l’artista e la serie.

Nel corso della prima annata infatti la protagonista interpretata da Jenna Ortega si era cimentata in una danza diventata virale su TikTok, dove qualcuno aveva modificato la canzone inserita nella serie sostituendola con Bloody Mary della Germanotta. Questo aveva permesso al brano di infrangere ogni record e ritornare in classifica ad anni di distanza dalla sua uscita.

In seguito a questo fortunato connubio Tim Burton e Netflix hanno deciso di coinvolgere Gaga in persona all’interno della seconda stagione. Lo hanno fatto nel sesto episodio, che ha debuttato lo scorso 3 settembre, intitolato Woe Thyself. Nella serie Lady Gaga ha interpretato il ruolo di Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante della Nevermore Academy che ha insegnato alla nonna di Mercoledì, Hester Frump.

La donna appare come un fantasma in Mercoledì 2 e aiuta la protagonista a ristabilire i suoi poteri psichici, che sono andati persi nel corso della nuova annata. Ma quanto è durato questo strombazzato cameo? Per quanto tempo è apparsa Lady Gaga nella serie?

La risposta ha lasciato senza parole i fan che attendevano la popstar da ormai diversi mesi. L’apparizione della cantante nello show Netflix è durata meno di due minuti! Circa un minuto e 50 secondi, per essere davvero precisi.

In occasione del suo cameo nello show Gaga ha anche sfornato un nuovo singolo, The Dead Dance. La canzone è uscita su tutte le piattaforme il 3 settembre e il video è stato diretto da Tim Burton in persona. La canzone fa ovviamente parte della colonna sonora della seconda stagione di Mercoledì.