Mercoledì 2 registra gli stessi numeri record della prima stagione e ottiene circa 50 milioni di views in 5 giorni

Numeri record per Mercoledì 2

Pensavate che Mercoledì 2 non potesse mai eguagliare i numeri record della prima stagione? Eravate tra quelli che ritenevano che più di tre anni di distanza tra un’annata e l’altra avrebbero fatto disaffezionare il pubblico alla serie? Vi sbagliavate di grosso!

La serie diretta e creata da Tim Burton è tornata su Netflix lo scorso mercoledì 6 agosto con la prima parte composta da quattro episodi. Il prossimo 3 settembre le restanti quattro puntate arriveranno sulla piattaforma e daranno al pubblico appuntamento con una terza stagione già ufficialmente confermata.

Nelle ultime ore intanto Variety ha rilasciato i primi numeri ufficiali registrati dalla prima parte della seconda stagione. Mercoledì 2 ha debuttato con più di 50 milioni di views nei suoi primi cinque giorni di streaming. Sono numeri perfettamente in linea a quelli registrati nello stesso arco di tempo dalla prima fenomenale stagione nel 2022.

All’epoca gli ascolti venivano registrati in ore di visione. Mercoledì conquistò circa 341.1 milioni di ore nei primi cinque giorni. Se dividiamo questo numero per il runtime dell’intera stagione (circa 6 ore e 49 minuti) otteniamo circa 50.1 milioni di visualizzazioni.

Ricordiamo che la prima annata di Mercoledì è la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix (e la seconda complessivamente alle spalle solo di Squid Game). Visti i numeri di debutto molto simili, e una seconda parte in uscita, la seconda annata potrebbe superare quel record.

La seconda stagione di Mercoledì ha intanto infranto anche il traguardo delle numero 1, conquistando il posto più alto in classifica in ben 91 paesi. Nella settimana che va dal 4 al 10 agosto il secondo posto nella Top 10 delle serie più viste su Netflix è occupato dalla prima stagione dello show di Tim Burton.