Ci sarà un quarto libro della saga Culpables? Mercedes Ron risponde e fantastica sul futuro di Nick e Noah

Mercedes Ron sul futuro di Nick e Noah

Mercedes Ron non ha chiuso completamente le porte a un futuro di Nick e Noah. Il prossimo giovedì 16 ottobre arriva su Prime Video Culpa Nuestra, terzo e ultimo capitolo della saga Culpables. Con questo film si conclude una trilogia nata dai libri della Ron, che hanno avuto un enorme successo su Wattpad prima di diventare mainstream.

Se la versione originale terminerà con la pellicola conclusiva non vale la stessa cosa per la storia. Lo scorso febbraio è arrivata sulla piattaforma anche My Fault: London, la versione inglese che proseguirà presto con un secondo e poi con un terzo capitolo.

Ma tornando ai Nick e Noah interpretati da Gabriel Guevara e Nicole Wallace, è davvero finita qui? Un quarto libro non esiste e non è stato scritto dall’autrice. Quest’ultima però, in una nuova intervista rilasciata al sito E Cartelera, non esclude un possibile proseguimento della storia.

“Per ora no – dice Mercedes Ron – So che molte fan vorrebbero sapere dove sono Nick e Noah dopo questo libro, ma per ora credo che la storia sia abbastanza conclusa. Sono tre libri molto lunghi. Ci sono molti colpi di scena, succede di tutto. Quindi mi piacerebbe lasciarli vivere felici il più a lungo possibile. Ma non dire mai mai“.

Nonostante abbia confermato la volontà di fermarsi (almeno per il momento) Mercedes ha anche fantasticato dove e come potrebbero essere Nick e Noah dopo gli avvenimenti dell’ultimo libro.

“Li vedo nella loro casetta, con i loro figli. Li vedo felici, ma ancora pieni di quella passione che li caratterizza. E continueranno a litigare, sicuramente! Ma credo sia chiaro che si amano follemente e che affronteranno i problemi che verranno nel miglior modo possibile. Credo però che lasceranno un po’ alle spalle il dramma“, ha dichiarato.