Matthew Daddario e Holland Roden insieme

Matthew Daddario e Holland Roden hanno fatto parte del cast di due delle serie più amate degli anni 2010. Il primo è stato tra i protagonisti assoluti di Shadowhunters. Nello show in tre stagioni di Freeform l’attore ha interpretato il ruolo di Alec Lightwood.

Roden è stata invece membro del cast di Teen Wolf. Per tutte e sei le stagioni (e per il film conclusivo del 2023) Holland ha interpretato il ruolo di Lydia Martin. Ora i due attori lavoreranno insieme in una nuova rom com natalizia. A svelarlo in esclusiva è stato Deadline, che ha anche rivelato il titolo del progetto, Holiday Touchdown: A Bills Love Story.

La pellicola debutterà nel corso del periodo natalizio sul canale Hallmark Channel, diventata ormai una fucina inesauribile di film del genere. Di seguito la prima sinossi ufficiale:

I Quinn e i DeLuca vivono da decenni l’uno accanto all’altro all’ombra dell’Highmark Stadium, la casa dei loro amati Buffalo Bills. Il medico pediatrico Morgan Quinn (Holland Roden) e il vicepresidente dei Bills per lo sviluppo dello stadio Gabe DeLuca (Matthew Daddario) sono sempre stati molto amici, ma Gabe ha sempre avuto una predilezione per lei, cosa ovvia per le loro famiglie e per tutti quelli che incrociano il loro cammino. Quando Morgan viene a sapere da suo zio Tommy che qualcuno, in forma anonima, ha aiutato la sua famiglia a tirare avanti dopo che lui era stato arruolato più di 60 anni fa – e che continua a ricevere un regalo di Natale ogni anno fino ad oggi – decide di trovare il suo benefattore e di regalare a suo zio un Natale che ricorderà per sempre. Morgan e Gabe lavoreranno insieme per scoprire l’identità del donatore. L’amore di Gabe per Morgan si approfondisce e, a sua volta, lei inizia a vederlo sotto una nuova luce, anche se nessuno dei due ha il coraggio di ammettere i propri sentimenti.

Un film che ci permetterà di rivedere sul piccolo schermo due dei volti più amati delle serie tv.