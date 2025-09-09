A quanto si dice, Matteo Paolillo sarà Gigi D’Alessio in un nuovo film

Matteo Paolillo dovrebbe presto vestire i panni di Gigi D’Alessio in un film biografico dedicato agli esordi e alla scoperta della musica del celebre cantante napoletano.

La notizia, che circola da qualche ora, è stata lanciata da Il Mattino, che ha intervistato direttamente l’artista di Non dirgli mai. Quest’ultimo ha fornito diversi dettagli interessanti sul progetto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano, ripreso anche da Cinguetterai su X e internapoli.it, il biopic sarà una produzione Rai Cinema e Titanus, con la regia affidata a Luca Miniero, dietro la macchina da presa di successi come Benvenuti al Sud.

“Il regista è Luca Miniero, napoletano doc, il protagonista è Matteo Paolillo: una bella squadra, direi. […] Racconterà i miei esordi, come ho scoperto la musica, l’ambiente in cui ho messo i primi passi“, ha commentato D’Alessio. Il titolo provvisorio del progetto è Solo se canti tu.

Il film, stando alle anticipazioni, racconterà gli anni della formazione musicale di Gigi D’Alessio, i primi passi nel mondo della musica e la lunga strada che l’ha portato a diventare uno degli interpreti più amati della canzone italiana. Una storia personale e artistica che punta a emozionare, ma anche a raccontare un pezzo importante della cultura musicale napoletana degli Novanta.

Non è ancora arrivata la conferma ufficiale su Matteo Paolillo, volto amatissimo dal pubblico grazie al suo ruolo in Mare Fuori e alla carriera musicale come cantautore, nei panni di Gigi D’Alessio in questo nuovo progetto. Tuttavia, non dovrebbero esserci troppi dubbi, dal momento che a farne parola è stato il cantante stesso.

Il debutto del film è previsto per novembre, in concomitanza con l’uscita del nuovo album di D’Alessio, per un autunno che si preannuncia particolarmente ricco per l’artista.