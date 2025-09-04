Al cinema è in arrivo Material Love, film con Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. Cosa sappiamo su uscita, cast e trama.

Quando esce Material Love in Italia

Dopo il successo internazionale di Past Lives, Celine Song torna dietro la macchina da presa con un nuovo progetto che promette di conquistare pubblico e critica. Il film si intitola Material Love (titolo italiano di Materialists) ed è prodotto ancora una volta da A24. Al centro della trama, una storia d’amore complessa e sfaccettata che si muove tra desiderio, ambizione e scelte difficili.

Negli USA Materialists è uscito a giugno 2025, ma i fan italiani hanno dovuto attendere ancora un po’: l’arrivo nelle nostre sale è fissato per il 4 settembre 2025.

Il cast di Material Love: tre star per un triangolo amoroso

Il film può contare su un cast stellare che ha già fatto parlare molto di sé. Dakota Johnson interpreta Lucy, una matchmaker newyorkese che ha costruito la sua carriera trovando l’anima gemella a chiunque le chieda aiuto. Lucy, però, si ritrova divisa tra due uomini che rappresentano scelte opposte:

veste i panni di Harry, un miliardario carismatico e “unicorno” della finanza. Chris Evans interpreta John, ex fidanzato di Lucy, cameriere con ambizioni da attore, meno perfetto ma ricco di passione.

Questa dinamica crea un triangolo amoroso che promette di regalare momenti intensi, ironici e struggenti.

La trama: tra amore e identità

Il cuore di Material Love ruota attorno alla protagonista e al conflitto interiore che la spinge a chiedersi cosa significhi davvero amare e cosa valga la pena sacrificare per il successo o per la stabilità. Lucy è divisa tra il lusso e le promesse del personaggio di Pascal e l’autenticità imperfetta del legame con John.

Alla produzione di Material Love ritroviamo Christine Vachon e Pam Koffler di Killer Films, già al fianco di Celine Song in Past Lives. Con loro anche David Hinojosa di 2AM. La colonna sonora, che gioca un ruolo centrale nella narrazione, include una rivisitazione di Material Girl di Madonna e brani tratti dal nuovo album dei Japanese Breakfast.

Con un mix di star internazionali, una regista capace di trasformare i sentimenti in cinema d’autore e una storia che parla dritta al cuore, Material Love è destinato a diventare uno dei film più discussi del 2025.