Tutto sulla stagione 2 di Maschi Veri di Netflix: dalla conferma ufficiale del rinnovo, a trama, cast, data di uscita e streaming degli episodi.

Maschi Veri rinnovato per la stagione 2

Netflix ha confermato ufficialmente il rinnovo di Maschi Veri per la seconda stagione il 13 giugno 2025. Il popolare remake italiano di Machos Alfa torna con nuove sfide per i suoi protagonisti.

La piattaforma ha voluto premiare il successo della prima stagione e la capacità della serie di raccontare la crisi della mascolinità in modo ironico e contemporaneo.

La serie porterà in scena nuovi quesiti personali e relazionali per Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, mentre le loro partner e il pubblico rifletteranno sul significato di essere uomini oggi.

Scopriamo ora nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi episodi: dalle anticipazioni sulla trama, partendo dall’episodio conclusivo della prima stagione per capire cosa potremo aspettarci dal secondo capitolo, al cast alla data di uscita.

Trama e anticipazioni su Maschi Veri 2

Come finisce la prima stagione

Nell’episodio 8, i quattro protagonisti, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, partecipano a un corso di decostruzione della mascolinità che li spinge a riflettere su pregiudizi, rapporti di coppia e identità. Il finale chiude le singole traiettorie personali lasciando aperti i nodi cruciali:

Mattia deve mettere da parte l’ego dopo aver scoperto che sua figlia è bisessuale.

deve mettere da parte l’ego dopo aver scoperto che sua figlia è bisessuale. Massimo lotta con la rivalità successiva al suo licenziamento e il successo di Daniela.

lotta con la rivalità successiva al suo licenziamento e il successo di Daniela. Riccardo deve affrontare la relazione aperta proposta da Ilenia.

deve affrontare la relazione aperta proposta da Ilenia. Luigi rischia di perdere la passione nel suo matrimonio con Tiziana.

Non c’è un cliffhanger vero e proprio, ma la chiusura indica chiaramente che qualcosa deve cambiare nella loro vita, e il rinnovo prepara nuovi scenari.

Cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione

Con il rinnovamento della serie, attendiamo una evoluzione dei quattro protagonisti:

Mattia scoprirà se riuscirà davvero ad accettare l’identità di sua figlia e rilanciare la sua vita amorosa con consapevolezza.

scoprirà se riuscirà davvero ad accettare l’identità di sua figlia e rilanciare la sua vita amorosa con consapevolezza. Massimo potrebbe confrontarsi con la cultura digital e il mondo degli influencer in cui Daniela prospera.

potrebbe confrontarsi con la cultura digital e il mondo degli influencer in cui Daniela prospera. Riccardo sarà chiamato a gestire nuovi equilibri dopo aver accettato l’idea di un rapporto aperto.

sarà chiamato a gestire nuovi equilibri dopo aver accettato l’idea di un rapporto aperto. Luigi potrebbe affrontare una crisi definitiva nel suo matrimonio, trovando nuovi equilibri.

Inoltre, la presenza femminile (Thony, Laura Adriani, Sarah Felberbaum, Nicole Grimaudo) e di guest star di rilievo potrebbe enfatizzare il confronto di ruolo tra generazioni.

Maschi Veri 2 stagione: data di uscita e numero episodi

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per la stagione 2 di Maschi Veri, ma con i ritmi attuali di produzione potremmo vedere i nuovi episodi con tutta probabilità nel corso del 2026.

La prima stagione era composta da 8 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. Non è ancora chiaro se la seconda manterrà lo stesso formato, ma qualora così non fosse, non se ne distaccherà in maniera drastica.

Cast confermato e novità

La stagione 2 di Maschi Veri vedrà sicuramente il ritorno dei protagonisti principali, quindi:

Maurizio Lastrico (Mattia)

(Mattia) Matteo Martari (Massimo)

(Massimo) Francesco Montanari (Riccardo)

(Riccardo) Pietro Sermonti (Luigi)

Accanto a loro non mancheranno le figure femminili cardine: Thony, Laura Adriani, Sarah Felberbaum, Nicole Grimaudo, e non è escluso un ritorno delle guest star già presenti nel primo ciclo, come non l’ingresso di new entry.

Dove guardare Maschi Veri 2 in streaming

Maschi Veri è una produzione originale Netflix, quindi la stagione 2, esattamente come la prima, sarà disponibile esclusivamente su Netflix in streaming, visibile in Italia e nel resto del mondo tramite abbonamento.