Marvel nel 2028 punta al rilancio con quattro film: ecco cosa aspettarsi

A sorpresa, la Marvel ha ufficializzato l’aggiunta di un quarto film alla sua line-up cinematografica per il 2028. L’annuncio è arrivato direttamente da Disney, che ha fissato una nuova data di uscita per un progetto ancora senza titolo: 15 dicembre 2028. Si tratta del quarto film Marvel previsto per quell’anno, accanto ai già annunciati titoli in uscita a febbraio, maggio e novembre.

Se le date verranno tutte rispettate (un dettaglio tutt’altro che scontato visti i frequenti slittamenti), il 2028 potrebbe segnare un cambio di marcia per i Marvel Studios, dopo anni di critiche su quantità e qualità. Una mossa audace, specie considerando le recenti parole del CEO di Disney, Bob Iger, che aveva ammesso: “Abbiamo perso un po’ di concentrazione producendo troppo. Ora puntiamo sulla qualità.”

I film Marvel previsti per il 2028

Anche se non tutti i titoli hanno ancora un nome ufficiale, ecco l’attuale programmazione Marvel per il 2028:

Febbraio 2028 – Titolo ancora da definire

– Titolo ancora da definire Maggio 2028 – Titolo ancora da definire

– Titolo ancora da definire Novembre 2028 – Titolo ancora da definire

– Titolo ancora da definire 15 dicembre 2028 – Nuovo film misterioso annunciato da poco

Al momento, non è stato confermato se uno di questi film sarà dedicato ai mutanti o se si tratterà di sequel attesi come Blade, Black Panther 3 o un nuovo capitolo dei Fantastici Quattro.

Vi ricordiamo che i prossimi film all’appello saranno I Fantastici Quattro – Gli inizi, in uscita il 23 luglio 2025, Spider-Man: Brand New Day il 31 luglio 2026, Avengers Doomsday, in arrivo il 18 dicembre 2026 e Secret Wars, in uscita il 17 dicembre 2027.

Il 2028 sarà un anno cruciale per l’Universo Cinematografico Marvel. Come vi abbiamo detto, entro la fine del 2027, è atteso Avengers: Secret Wars, l’epico capitolo conclusivo della Saga del Multiverso. Dopo quel film-evento, i Marvel Studios dovrebbero inaugurare una nuova era narrativa, con al centro gli X-Men.

Jake Schreier, regista di Thunderbolts, è attualmente coinvolto nello sviluppo del primo film sui mutanti dell’MCU. Anche se non è annunciato ufficialmente, il progetto potrebbe rientrare proprio nel poker di film previsti per il 2028. Tra le ipotesi più forti ci sono anche il sequel di I Fantastici Quattro – Gli inizi e un eventuale reboot di Blade, entrambi già in fase di sviluppo.

Va detto che la Marvel non è nuova a inserire date fittizie in calendario, come riserva per altri progetti Disney. È successo, ad esempio, con la rimozione di Blade dalla data del novembre 2025.

Per questo, non è certo che tutti e quattro i film vedranno effettivamente la luce nel 2028. Ma il segnale è chiaro: dopo anni di alti e bassi, la Marvel vuole tornare a stupire. E lo fa pianificando in grande, ma (si spera) con più attenzione alla coerenza e alla qualità delle sue storie.