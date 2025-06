Benson e Stabler finiranno insieme? Mariska Hargitay parla del futuro dei due in SVU e rivela quando secondo lei ciò dovrebbe accadere

Mariska Hargitay torna a parlare di un possibile endgame per Benson e Stabler

È la domanda che da oltre vent’anni tiene con il fiato sospeso i fan di Law & Order SVU: Olivia Benson ed Elliot Stabler avranno mai una relazione? La loro intesa, costruita in anni di indagini e drammi, è sempre rimasta sul filo dell’ambiguità, tra affetto profondo e sentimenti inespressi.

Da quando Christopher Meloni ha ripreso il ruolo di Stabler nello spin-off Organized Crime, qualcosa ha cominciato a smuoversi in maniera più concreta e la questione è tornata più attuale che mai.

A riaccendere il dibattito (non che si sia mai spento, in realtà, tra i fan) nelle ultime ore, ci ha pensato Mariska Hargitay, interprete storica del Capitano Olivia Benson, che nel corso dell’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy ha dichiarato, ha affrontato l’argomento:

“Forse [si metteranno insieme] nell’ultimo episodio. Penso che sia quello il momento giusto per farli unire.”

Queste le parole dell’attrice, attualmente alle prese con la promozione del suo documentario sulla madre, la nota star Jayne Mansfield, “My Mom Jayne”. Mariska Hargitay non ha specificato se intendesse l’ultima puntata di SVU o quella di Organized Crime.

Molto probabilmente, però, faceva riferimento al suo show, dove tutto è iniziato (inoltre al momento solo la serie madre è stata ufficialmente rinnovata.). Alla domanda della conduttrice Alex Cooper se sperasse davvero in un finale romantico tra i due, l’attrice ha aggiunto:

“Se è la cosa giusta. Vedremo quando ci arriveremo. Siamo anime gemelle, in un certo senso. Lo siamo davvero. E credo che… beh, Chris ha avuto un impatto profondo sulla mia vita e sulla mia arte. Penso che ci siamo influenzati molto a vicenda. E quindi Olivia ed Elliot sono così. Ma vediamo dove ci porta la storia, no?”

Il pubblico ha sempre tifato per un avvicinamento tra i due personaggi, ma ogni volta che sembra esserci una svolta, qualcosa li frena. Negli ultimi anni, i due attori hanno partecipato a diversi crossover (mai abbastanza) tra le due serie, alimentando le speranze.

Anche Meloni, intervistato da TV Insider, aveva espresso la volontà di trovare una conclusione degna per il loro legame, specificando che si trattava solo di trovare una vita narrativa soddisfacente per arrivare a quel punto. Ma il legame tra Benson e Stabler, come sottolinea Hargitay, va oltre la sceneggiatura:

“Siamo totalmente a nostro agio l’uno con l’altra, ci fidiamo ciecamente. So che, qualsiasi cosa gli serva, io ci sarò sempre per lui. E so che è reciproco. Siamo cresciuti insieme. Ci conosciamo da 27 anni.”

Nessuno pare sapere cosa effettivamente accadrà. Una cosa è certa: Olivia Benson ed Elliot Stabler continueranno a far battere il cuore dei fan, episodio dopo episodio. E chissà, magari un giorno quel tanto atteso “ultimo episodio” porterà davvero alla risposta che tutti aspettano.