Il tormentone natalizio di Mariah Carey anticipa i tempi e rientra nella Hot 100, spinto dalla voglia di festività

La cantautrice e produttrice discografica non aspetta dicembre: il suo classico “All I Want for Christmas Is You” è già rientrato nella classifica americana, piazzandosi al numero 31. Un ritorno più precoce del solito, favorito – pare – dall’uso massiccio del brano durante Halloween, ma soprattutto da una crescente nostalgia natalizia che negli Stati Uniti scatta sempre prima.

LEGGI ANCHE: X Factor 2025, chi rischia l’eliminazione secondo i bookmaker

Gli streaming restano fortissimi: quasi 10 milioni nella prima settimana di novembre, con dati che, anno dopo anno, si mantengono incredibilmente stabili. Segno che il pubblico non si stanca mai della hit del 1994.

Mariah stessa lo aveva confessato: quando scrisse la canzone non immaginava che sarebbe diventata un rito collettivo. Quel mix di romanticismo, leggerezza e desiderio sembra oggi funzionare come una piccola terapia stagionale. Non sorprende quindi che la canzone continui a dominare ogni Natale e che, puntuale come sempre, abbia già iniziato la sua scalata.