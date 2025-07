Anche per Maria Esposito è arrivato il momento di dire addio a Mare Fuori e a Rosa Ricci? L’attrice potrebbe lasciare dopo la sesta stagione

Mare Fuori 6, Maria Esposito dice addio?

Maria Esposito potrebbe dire addio a Mare Fuori al termine della sesta stagione? La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sta scuotendo, e non poco, i fan della serie. L’attrice è entrata a far parte del cast dello show di Rai Due a partire dal termine della seconda stagione.

Ma è dalla terza che la sua Rosa Ricci ha acquisito un ruolo sempre più centrale, diventando uno dei personaggi simbolo dell’amatissima serie tv. A fine giugno il cast è tornato sul set per le riprese della sesta stagione. E, secondo quanto emerso, potrebbe trattarsi dell’ultima per Esposito.

La notizia non arriva da un rumor privo di fondamento ma da alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Maria nel corso di un’intervista rilasciata durante il Pride di Napoli. L’interprete di Rosa ha infatti dichiarato che quest’anno concluderà con Mare Fuori e successivamente andrà a vivere a Roma, dove la attendono nuovi progetti.

Queste parole hanno seminato il panico tra i tanti fan dello show. Si tratta di una dichiarazione con cui Maria Esposito ha praticamente confermato la sua uscita di scena al termine del nuovo ciclo di episodi? O l’attrice voleva semplicemente dire che, concluse le riprese, andrà a Roma per un nuovo progetto?

Al momento non abbiamo notizie ufficiali in merito. Quel che sappiamo con certezza è che il prossimo 30 ottobre Maria approderà nei cinema con Io sono Rosa Ricci. Nel prequel di Mare Fuori ritroveremo Raiz nei panni di Don Salvatore e una new entry: Andrea Arcangeli.

Non dovrebbe invece apparire Giacomo Giorgio, che ha più volte dichiarato che non tornerà a interpretare Ciro. L’esordio di Mare Fuori 6 è invece previsto tra fine febbraio e marzo 2026. Si riparte da un cliffhanger che vede protagonista Tommaso in lotta tra la vita e la morte dopo il proiettile che l’ha colpito.