Maria Esposito lascia Mare Fuori dopo la stagione 6? Ecco la verità

Nelle ultime ore su TikTok è apparso un video che segna la fine delle riprese della sesta stagione di Mare Fuori. I nuovi episodi sono sempre più vicini, probabilmente in arrivo nei primi mesi del prossimo anno. Ma insieme all’entusiasmo per la nuova stagione, è nata anche una domanda che sta facendo discutere i fan: Maria Esposito dirà addio a Rosa Ricci?

Durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma del film dedicato proprio al suo personaggio, in uscita il 30 ottobre, l’attrice ha risposto alla domanda. “Boh, chi lo sa… penso di no,” ha detto, lasciando intendere che il suo percorso nella serie non è ancora concluso.

Nel corso delle sei stagioni, Rosa Ricci ha attraversato un’evoluzione profonda: da ribelle tormentata a figura simbolo della serie. Il film, dal titolo Io sono Rosa Ricci esplorerà anche il suo passato in una storia prequel di Mare Fuori, offrendo nuove sfumature al suo vissuto.

Io sono Rosa Ricci racconta gli anni precedenti alla storia vista in Mare Fuori, ed è ambientato nel 2020. Rosa ha solo 15 anni e vive in un ambiente difficile, sotto l’influenza del padre e della famiglia criminale che controlla buona parte dei quartieri popolari di Napoli. Cresciuta tra regole non scritte e un destino già tracciato, la ragazza sogna però una vita diversa, lontana dalla violenza e dai conflitti.

Tutto cambia quando Rosa viene rapita da un narcotrafficante che vuole colpire suo padre. Isolata su un’isola remota, la giovane è costretta a cavarsela da sola, a confrontarsi con la paura, la rabbia e la solitudine. È qui che comincia la sua trasformazione: una crescita forzata, fatta di sofferenza e consapevolezza. Tornata a Napoli, Rosa non è più la stessa. Il film racconterà le origini della determinazione e della durezza che l’hanno resa uno dei personaggi più iconici della serie.

Nonostante le ipotesi su un possibile addio, le parole di Maria Esposito lasciano ben sperare. Per ora, Rosa resterà parte del mondo di Mare Fuori, pronta a tornare sullo schermo con nuove sfide e colpi di scena.

Prossimamente scopriremo anche la data di uscita dell’attesissima sesta stagione di Mare Fuori, in arrivo su Rai 2 nel corso del 2026.