Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 12 Settembre 2023

Fiction Mediaset

Tutte le anticipazioni alla prima puntata della nuova serie TV di Canale 5 Maria Corleone, in onda dal 13 settembre 2023

Rosa Diletta Rossi è la protagonista della serie TV Maria Corleone, che ha l’onere di aprire il nuovo palinsesto 2023/2024 degli sceneggiati Mediaset. Ispirata ad altre fiction sulla criminalità organizzata, la racconta da un punto di vista femminile come aveva già cercato di fare Rosy Abate. Tra i protagonisti nel cast anche Alessandro Fella (Paradiso delle Signore), Tosca D’Aquino e Vittorio Magazzù. Ecco che cosa accadrà nella prima puntata di Maria Corleone stando alle anticipazioni di mercoledì 13 settembre 2023.

Anticipazioni Maria Corleone 13 settembre 2023

L’Episodio 1 di Maria Corleone, in onda il 13 settembre 2023, ci farà conoscere la protagonista che è una stilista ormai trapiantata a Milano dalla Sicilia. Nella metropoli del Nord Italia Maria ha realizzato il suo sogno e preso le distanze da una realtà che scarsamente tollerava.

Da anni è fidanzata con Luca, giovane pubblico ministero, e di recente è anche rimasta incinta di lui. Proprio mentre la coppia aspetta un figlio Maria riceve l’invito per un ricevimento che coinvolge tutta la sua famiglia.

La giovane imprenditrice deve quindi tornare nel Meridione per partecipare al grande party, e rivede i parenti ma soprattutto papà, Don Luciano, uomo d’affari molto noto e chiacchierato in paese.

Nel corso dell’evento la famiglia è scossa da un fatto drammatico: un attentato al quale la stessa Maria scampa per miracolo e che la lascerà sconvolta. Non solo, perché l’accaduto la spinge a rivedere tutte le sue priorità, fino a scegliere di rimanere a Palermo per vendicare il nome della famiglia.

Secondo le altre anticipazioni alla prima puntata di Maria Corleone, sarà per questo che la nostra comincerà ad allontanarsi dal marito…

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni puntata seguente)

Streaming prima puntata Mediaset Infinity

Se ti sei perso la prima puntata di Maria Corleone puoi rivederla in streaming dopo il suo passaggio televisivo, grazie a Mediaset Infinity. Sulla piattaforma troverai una scheda dedicata alla fiction Mediaset, con tanti contenuti speciali come interviste o backstage oltre alla lista degli episodi andati in onda.

Mediaset Infinity è una piattaforma ad accesso gratuito, aperta a tutti gli utenti registrati e che abbiano almeno 16 anni. Puoi scaricarla su smart TV, smart phone o tablet, altrimenti ci si può semplicemente collegare al sito ufficiale.