Martedì 20 maggio 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata della stagione 2 di Maria Corleone: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Maria Corleone 2, in onda il 20 maggio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Don Luciano in carcere è nel mirino di Don Saro Zerilli. Per potersi garantire protezione ha bisogno di soldi e chiede a Maria di riprendere il narcotraffico.

Luca reagisce alla scelta di Maria di trasferirsi a Roma portando avanti la causa legale per l’affidamento del piccolo Giovannino. Il bimbo, bel frattempo, viene sempre tenuto da Sandra in una località segreta.

Quando Matteo Lombardo scopre che i Corleone stanno ostacolando i suoi traffici al porto di Palermo, decide di farla finita una volta per tutte con Don Luciano. Ma non ha fatto i conti con Maria.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Maria Corleone 2, 20 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata, mentre Don Luciano è in fuga, Maria deve fronteggiare la causa legale di Luca per riottenere Giovannino.

Sandra si accorge che il piccolo ha degli strani lividi sul corpo e chiede di visitarlo. Quando Maria, dopo aver ultimato l’ultimo scambio di droga, sta per chiudere la collezione della nuova maison, Stefano scopre casualmente la verità sull’identità di Beatrice.

Matteo Lombardo e Don Luciano, intanto, si avviano alla resa dei conti definitiva. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Maria Corleone 2, in onda il 20 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Maria Corleone 2 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la seconda stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Maria Corleone 2 vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.