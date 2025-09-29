Tutti su chi è Maria Chiara Giannetta, attrice protagonista di Blanca su Rai 1: biografia, carriera, vita privata e profili social.

Biografia: età e altezza

Maria Chiara Giannetta è tra le attrici italiane più apprezzate del momento, grazie a diversi ruoli che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico come quello in Don Matteo o da ultimo di Blanca Ferrando nella fiction Blanca.

Maria Chiara è nata a Foggia, il 20 maggio 1992. Oggi ha, quinti, 33 anni di età. La sua altezza è di circa 163 cm. È la prima di quattro figli: ha, infatti, due sorelle ed un fratello più piccoli. Sua mamma è un’infermiera, mentre il padre lavora come informatico.

Cresciuta a Sant’Agata di Puglia, ha iniziato fin da piccola a recitare in gruppi teatrali amatoriali locali. A 14 anni ha partecipato a laboratori teatrali e più avanti ha studiato recitazione presso il Teatro dei Limoni di Foggia.

All’età di 19 anni è stata ammessa al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Parallelamente, si è laureata in Lettere presso l’Università di Foggia.

Maria Chiara Giannetta carriera: da Don Matteo e Blanca

Come detto, la carriera di Maria Chiara Giannetta inizia con il teatro, partecipando a musical come Chicago e spettacoli come Girotondo e Il gatto con gli stivali. Il suo esordio televisivo avviene nel 2014 con un ruolo secondario in Don Matteo.

Negli anni seguenti recita in fiction come Baciato dal sole, L’allieva, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e Buongiorno, mamma!. Il grande successo arriva con Don Matteo (inizia nel 2018 come capitano Anna Olivieri), ruolo che le dà ampia visibilità.

Nel 2021 diventa protagonista assoluta della serie Blanca, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi: interpreta Blanca Ferrando, giovane donna cieca che lavora come consulente della polizia, specializzata nella decodifica di file audio. Proprio per Blanca vince un Nastro d’Argento – Grandi Serie come migliore attrice protagonista. Nel 2025 approda su Prime Video con Hotel Costiera.

Nel cinema ha recitato in film come La ragazza del mondo (2016), Ricordi? (2018), Tafanos (2018), Mollami (2019), Bentornato Presidente (2019), Santocielo (2023) e L’amore e altre seghe mentali (2024) e Follemente (2025).

Vita privata di Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è da sempre molto riservata riguardo alla vita sentimentale. Nonostante fosse stata vista diverse volte insieme a regista e sceneggiatore napoletano Davide Marengo, non ha mai voluto confermare che fosse il suo fidanzato, fino al 2022, quando ai microfoni di Vanity Fair ha dichiarato:

“Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato, per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro.“

I due hanno una relazione dal 2017 circa e ormai convivono da anni.

Presenza social e contenuti condivisi

Maria Chiara Giannetta è presente su Instagram con il profilo verificato @mariachiaragiannetta_official, che rappresenta il suo canale principale di comunicazione con il pubblico. Pur non essendo particolarmente attiva in termini di frequenza di pubblicazione, l’attrice utilizza i social in modo autentico e misurato, mostrando soprattutto il suo lato professionale.

Le foto e i contenuti che condivide sono legati quasi esclusivamente alla sua carriera: si possono trovare scatti dal set di Blanca, materiale dal backstage, première, eventi ufficiali e incontri promozionali. Ogni tanto, Maria Chiara apre una piccola finestra anche sulla sua vita personale, ma sempre con discrezione e naturalezza, evitando qualsiasi sovraesposizione.

Giannetta dimostra di avere un rapporto maturo e consapevole con i social: li utilizza per valorizzare il proprio lavoro, promuovere i progetti in cui è coinvolta e mantenere un filo diretto – seppur sottile – con il pubblico che la apprezza.