Maria Chiara Giannetta presenta Blanca 3

Parte lunedì 29 settembre su Rai Uno la terza stagione di Blanca. Sei nuove prime serate in cui Maria Chiara Giannetta torna a vestire i panni di Blanca Ferrando, consulente della polizia specializzata in decodifica. Ritroveremo una protagonista inedita, con una fragilità mai mostrata prima e una sfiducia nei confronti del futuro.

Blanca dovrà fare a meno di Linneo, la sua fedele amica a quattro zampe, e dovrà abituarsi all’arrivo di un nuovo cane guida: Cane 3. Il rapporto con l’ispettore Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno) intanto ha avuto una brusca battuta d’arresto dopo che quest’ultimo ha scelto un’altra donna alla fine della seconda stagione. I sentimenti per Blanca però sono tutt’altro che svaniti.

A sparigliare le carte nel loro rapporto arriverà Domenico Falena (interpretato dalla new entry Domenico Fiele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Nel corso dell’intervista abbiamo chiesto a Maria Chiara Giannetta anche qual è la sua posizione su un ipotetico rinnovo della serie per una quarta stagione. Ecco cosa ci ha raccontato