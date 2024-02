Margherita delle Stelle film TV: quando va in onda, trama, cast

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 20 Febbraio 2024

Rai 1 trasmette il film TV Margherita delle Stelle, sulla storia dell’astrofisica italiana Margherita Hack: trama, quando va in onda, cast e streaming.

Margherita delle Stelle film TV trama e anticipazioni

Cento anni dopo la nascita di Margherita Hack, il film TV prodotto da Rai Fiction restituisce un ritratto intimo ed emozionante della grande astrofisica italiana, vero modello di emancipazione e autenticità.

Tratto dal libro autobiografico Nove vite come i gatti, Margherita delle Stelle racconta la storia di una bambina come tante altre, che però ha avuto la fortuna

di avere due genitori che, in anticipo sui tempi, le hanno insegnato i valori della libertà, della parità, del rispetto della natura e della curiosità.

Quella bambina si trasforma poi in una liceale che, durante il ventennio fascista, decide di seguire l’istinto, rischiando di farsi espellere dai licei italiani perché non crede sia giusto che la sua insegnante ebrea venga cacciata a causa delle sue origini.

Con Aldo, prima amico d’infanzia e poi compagno di tutta una vita, costruisce un matrimonio su misura, al di là di ogni usanza e tradizione, tra lunghe chiacchierate sotto le stelle e la scelta condivisa di prediligere la libertà alla famiglia.

Innamorata delle stelle, a dispetto di tutte le convenzioni e del ruolo della donna all’epoca, riesce a emergere in un mondo governato da uomini. Una carriera luminosa che la porta a diventare la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste. Da lì Margherita prosegue il suo viaggio con gli occhi sempre puntati verso il cielo.

Margherita delle Stelle film TV quando va in onda

Qualora vi steste domandando quando va in onda il film TV Margherita delle Stelle su Rai 1, dovete sapere che siamo già a conoscenza della data di uscita. Il primo canale accoglierà questa storia il 5 marzo 2024, che è un martedì.

Le riprese si sono svolte in parte in Toscana tra marzo e aprile 2023, andando a toccare Firenze e Pistoia per circa due settimane.

Cast, attori e personaggi

Come anticipato, la protagonista è Cristiana Capotondi, la quale veste i panni di una giovane Margherita Hack. Il cast del film TV Margherita delle Stelle, poi, include anche i seguenti attori, con i rispettivi personaggi:

Cesare Bocci è Roberto , il padre di Margherita;

, il padre di Margherita; Sandra Ceccarelli è Maria Luisa , la madre di Margherita;

, la madre di Margherita; Flavio Parenti è Aldo De Rosa, il marito di Margherita.

Margherita delle Stelle è una produzione Rai Fiction e Minerva Pictures, scritto da Monica Zapelli e Federico Taddia, per la regia di Giulio Base.

Margherita delle Stelle streaming

Dove vedere in streaming il film TV Margherita delle Stelle? Semplice: trattandosi di una produzione originale della Rai, il titolo verrà caricato sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio totalmente gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.