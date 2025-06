Marge muore davvero ne I Simpson? Tutta la verità sul finale shock della stagione 36

La notizia ha scosso i fan di ogni età: Marge Simpson è morta. Il finale della stagione 36 de I Simpson, intitolato “Estranger Things”, ha sorpreso tutti con una scelta narrativa inaspettata, spingendosi là dove la serie raramente aveva osato: mostrare la morte di uno dei suoi personaggi principali, e non uno qualunque. La matriarca della famiglia più famosa di Springfield.

Ma cosa significa davvero questa svolta per il futuro dello show? È l’addio definitivo a Marge? Ecco tutto quello che sappiamo.

Nel finale di stagione, la serie compie un salto nel futuro e ci mostra una versione adulta di Bart, Lisa e Maggie alle prese con la perdita della madre. La scena è toccante: i figli scoprono un videomessaggio lasciato da Marge prima della sua morte, in cui li invita a rimanere uniti e a prendersi cura del padre, Homer.

La morte è confermata da un funerale, completo di lapide con la scritta: “Amata moglie, madre, marinatrice di costolette di maiale”. Ma il momento più surreale arriva nel finale, quando Marge appare su una nuvola accanto a Ringo Starr. I due si baciano e lei esclama: “Sono così felice che in paradiso ci sia permesso sposare persone diverse”.

La morte di Marge è ambientata in un futuro ipotetico, e quindi non avrà impatti diretti sulla stagione 37 o su quelle successive. La Fox ha già rinnovato I Simpson fino alla stagione 40, segno che gli showrunner hanno ancora molto da raccontare, certamente tornando a una linea temporale dove Marge è viva e vegeta nella sua classica cucina di Evergreen Terrace.

È un po’ come accade in Futurama o in certi episodi dei Griffin: si sperimenta con la struttura narrativa senza alterare il “presente” della serie.

Quindi Marge muore sì, ma non adesso. La sua fine, raccontata in una versione futura de I Simpson, è una parentesi toccante e simbolica che non influenzerà la continuità immediata dello show. Marge tornerà regolarmente sugli schermi nella stagione 37, non preoccupatevi.