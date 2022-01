Mare Fuori sarà venduta e distribuita anche all’estero: lo annuncia Variety

2 Nuovo traguardo per Mare Fuori

Mare Fuori ha trovato un oceano immenso oltre l’Italia! Continuano gli importanti riconoscimenti ottenuti dalla serie targata Rai 2 e prodotta da Picomedia e RAI Fiction, che supera i confini nazionali per essere distribuita anche all’estero.

Come riportato in esclusiva da Variety, la società tedesca Beta Film che gestisce la distribuzione internazionale dello show ha infatti stretto importanti accordi con network di tutto il mondo.

Dalla WarnerMedia Latin America per HBO Max al canale svedese in chiaro TV4, dal canale via cavo israeliano HOT fino a Blu TV in Turchia.

Un risultato considerevole per lo show tornato in onda lo scorso novembre con la seconda stagione, ottenendo una media di ascolti in costante crescita nel corso delle sei settimane di programmazione.

Proprio qualche settimana fa sottolineavamo un altro importante record ottenuto dalla serie TV che racconta le vite dei giovani detenuti dell’IPM di Napoli. Mare Fuori ha infatti superato le 20 milioni di visualizzazioni in streaming su RaiPlay. Numeri da far invidia a un qualsiasi prodotto Netflix.

“Incredibile! Primo da settimane per richieste on demand – commentò la sceneggiatrice Cristiana Farina, che ha poi rimarcato – Numeri da Netflix worldwide e nessuno dà fiato alle trombe?!?! Siamo un paese con scarsa autostima e poco coraggio! Urge una cura. Suggerimenti?“.

Intanto, la serie è stata ufficialmente confermata già per una terza stagione, che potrebbe vedere la luce sin dagli ultimi mesi del 2022.

