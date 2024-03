News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Marzo 2024

Mare Fuori

Mare Fuori, i motivi dell’addio del regista

Una delle uscite di scena da Mare Fuori più inaspettate di quest’anno è sicuramente quella del regista. Dopo tre stagioni consecutive in cabina di regia Ivan Silvestrini ha annunciato il suo abbandono. Con una lunga lettera d’addio scritta sul suo profilo Instagram, Silvestrini ha confermato ai fan le insistenti voci dell’ultimo periodo.

“Ho trattato ogni stagione come fosse l’ultima, ma stavolta è davvero l’ultima, lo è per me“, ha concluso nella lunga lettera. Ivan ha poi aggiunto che, esattamente come il pubblico, non è a conoscenza di come proseguirà la serie e non sa nemmeno chi farà parte e chi no della quinta stagione (già confermata).

Nelle ultime ore, in un’intervista rilasciata a Leggo, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione forse inaspettata. “Molte sono motivazioni personali che tengo per me, ma ci sono anche ragioni che posso condividere. Una su tutte, credo di aver raccontato un arco, un lungo film“, ha spiegato.

Silvestrini ha aggiunto che non voleva andare avanti all’infinito e che, proseguendo il suo rapporto con la serie, sarebbe finito lui “stesso a livello creativo dietro le sbarre“. Non voleva poi continuare a dirigere la serie per soldi o perché affezionato al cast.

Secondo il regista Mare Fuori si trova adesso a un “punto di svolta critico“. “È all’inizio di una nuova era e ha bisogno di un regista che la veda come una grande sfida per se stesso. Non a caso hanno scelto un collega più giovane di me di dieci anni“, ha proseguito.

Secondo quanto trapelato online in queste ultime ore, a dirigere la quinta stagione dovrebbe essere Ludovico Di Martino (che ha diretto la terza stagione di Skam Italia). Nel dopo Mare Fuori di Ivan Silvestrini c’è invece un horror ambientato a Napoli.

Si tratta di un nuovo progetto su cui il regista sta lavorando da parecchi mesi e spera di poter girare presto. Non ci sono, al momento, ulteriori informazioni in merito.