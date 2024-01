Mare Fuori – il musical chiude l’anno con il botto: 14 sold out di fila a Napoli

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Gennaio 2024

Mare Fuori

Si chiude con il botto la prima parte del tour del musical di Mare Fuori: 14 sold out e più di 21 mila spettatori a Napoli

Il successo del musical di Mare Fuori

Mare Fuori – il musical conferma il successo di uno dei fenomeni mediatici più importanti degli ultimi anni. Dopo gli enormi risultati ottenuti con lo streaming prima su RaiPlay e poi su Netflix, la serie ha sbancato anche l’auditel su Rai Due.

E mentre il pubblico è in attesa del debutto della quarta annata (previsto per il prossimo 14 febbraio). L’universo di Mare Fuori si espande anche a teatro. Ha debuttato lo scorso 14 dicembre lo spettacolo teatrale ispirato alla serie creato e diretto da Alessandro Siani.

Il musical, che vede tra i protagonisti diversi volti dello show di Rai Due, ha nel cast anche il cantante neomelodico Andrea Sannino. L’esordio della rappresentazione teatrale è avvenuto al Teatro Augusteo di Napoli, dove resterà fino al 14 gennaio. E nella prima parte del suo percorso Mare Fuori – il musical ha registrato il tutto esaurito.

Maria Esposito – Instagram stories

Come riportato da Sannino (e ricondiviso da Maria Esposito – Rosa Ricci) lo spettacolo ha registrato ben 14 sold out consecutivi! Ad oggi sono stati più di 21 mila gli spettatori che hanno visto dal vivo a teatro le avventure dei giovani carcerati dell’IPM.

“Non potevamo finire l’anno meglio di così“, ha commentato Sannino felice per l’enorme successo ottenuto dal musical. Dal 20 gennaio Mare Fuori – il musical lascerà Napoli e inizierà una tournée che porterà i protagonisti sui palcoscenici dei principali teatri italiani.

Si parte con Ragusa per poi proseguire con la Calabria (Reggio Calabria e Cosenza), Torino e così via fino a marzo 2024. “Un’emozione fortissima mai provata prima, avevo un’ansia tremenda ma poi appena sono salita sul palco, il pubblico è stato subito molto caloroso io mi sono sciolta e tutto mi è venuto naturale“, ci ha raccontato Maria Esposito in un’intervista a pochi giorni dal debutto.