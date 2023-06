News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Giugno 2023

Mare Fuori

Il film di Mare Fuori avrà come protagonista Edoardo?

Ci sono nuovi rumor sul film di Mare Fuori. Gli scorsi giorni il produttore Roberto Sessa ha confermato l’interesse da parte di Picomedia alla produzione di una pellicola legata al mondo della serie di Rai Due. Come da lui spiegato in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il film sarà uno spinoff che racconterà una storia diversa rispetta a quella narrata nello show.

“Per il 2024. Abbiamo fatto i primi incontri con Cristiana Farina e Maurizio Careddu, gli sceneggiatori della serie, cui abbiamo affidato anche la scrittura del film, che verrà diretto da Ivan Silvestrini – ha confermato Sessa, che ha poi aggiunto – Non racconterà nulla di quello che c’è all’interno dell’IPM Sarà una costola di una storia che abbiamo individuato, che coinvolgerà alcuni attori della serie e che fungerà da connessione tra la stagione 4 e la stagione 5“.

Il film vedrà perciò la presenza di personaggi che abbiamo già conosciuto all’interno della serie tv. Nelle ultime ore è però uscita una nuova indiscrezione in merito. A lanciare la bomba è stato il portale Pipol, che ha riportato la notizia secondo cui sarà Edoardo Conte il protagonista del film.

“Proprio come in Gomorra con al centro la storia di Marco D’Amore. In Mare Fuori il protagonista sarà Matteo Paolillo e il suo passato proprio come Ciro l’Immortale. Con Paolillo presente anche Giacomo Giorgio ovvero Ciro Ricci“, si legge nel post che potete recuperare qui in alto.

Secondo la voce riportata dal portale il film di Mare Fuori avrà al centro della scena Edoardo. Al suo fianco ritroveremo anche il Ciro Ricci interpretato da Giacomo Giorgio. Se le voci dovessero rivelarsi veritiere che strada prenderà la pellicola?

Ci troveremo di fronte a un prequel che racconterà qualche dettaglio in più sulla loro amicizia? O sarà un sequel che conferma la teoria di un “ritorno in vita” del personaggio di Ciro? Per il momento le nostre domande resteranno prive di una risposta…