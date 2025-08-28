Una nuova foto dal set anticipa la morte di un altro personaggio in Mare Fuori 6? Ecco cosa sta accadendo sul web

Chi muore in Mare Fuori 6?

Le riprese di Mare Fuori 6 ci riservano un primo colpo di scena. È attualmente in corso la produzione della sesta stagione dello show di Rai Due, i cui episodi arriveranno tra febbraio e marzo 2026.

Un’annata che dovrà fare i conti con nuovi cambiamenti e diversi addii. Sono usciti di scena al termine della passata stagione molti personaggi presenti dal giorno 1 (da Cardiotrap a Silvia fino a Milos). E durante il nuovo ciclo di puntate saluteremo anche Lucrezia Guidone: la sua Sofia lascerà il suo posto come direttrice dell’IPM.

Di contro sono previsti diversi nuovi ingressi, tra cui un gruppo di tre sorelle che potrebbe ottenere il centro della scena. In dubbio il futuro di Maria Esposito all’interno della serie. L’attrice, che interpreta il ruolo di Rosa Ricci, ha rilasciato qualche mese fa delle dichiarazioni che lasciano presupporre un suo addio.

E proprio Maria si è resa protagonista della pubblicazione di una foto dal set che potrebbe anticipare qualche evento tragico in Mare Fuori 6. Lo scorso lunedì infatti Esposito ha postato nelle sue storie uno scatto all’esterno di un padiglione mortuario (potete recuperare lo screenshot qui).

Assisteremo a una nuova morte nella sesta stagione? Ovviamente questo scatto ha fatto partire le immancabili teorie dei fan. Da un lato c’è chi pensa che a lasciarci le penne sarà proprio Rosa. Il personaggio potrebbe aver concluso in maniera definitiva il suo arco narrativo. D’altronde è l’unica Ricci rimasta e, con l’addio di Carmine, resterebbe aperta solo un’eventuale storyline con Tommaso.

D’altro canto c’è chi pensa che la foto possa essere collegata a Donna Wanda. La donna è stata uccisa nel corso dell’ultimo episodio andato in onda. Intanto è stato rilasciato qualche ora fa il trailer di Io sono Rosa Ricci, il prequel di Mare Fuori. Il film approderà in sala il prossimo giovedì 30 ottobre.