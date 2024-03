Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 13 Marzo 2024

Mercoledì 20 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la sesta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle news sulla trama della sesta puntata di Mare Fuori 4, in onda il 20 marzo 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Rosa sembra determinata ad accettare Carmine. All’IPM sono tutti preoccupati per la sparizione della pistola.

Beppe sospetta che Mimmo possa essere implicato nell’aggressione di Consuelo. Cardio è deciso ad aiutare Alina.

Dopo la rottura con Milos, Cucciolo progetta di surclassare Edo. Lino indaga per scagionare Silvia e Massimo scopre la terribile verità su Mimmo.

News sulla trama della sesta puntata di Mare Fuori 4 del 20 marzo

Stando alle news sulla trama della sesta puntata, nel corso dell’episodio 11 di Mare Fuori 4, intitolato Tenere accesa la speranza, Massimo e Donna Wanda si confrontano sul futuro di Carmine e Rosa.

Kubra è tormentata dal peso delle sue decisioni. Cucciolo e Micciarella cercano di costruirsi una carriera criminale.

Nell’episodio 12, intitolato Il regalo, Sofia deve decidere il destino di Kubra e Beppe. Alina sembra aver finalmente trovato pace e capisce di dover fare i conti con la felicità degli altri.

Rosa riceve un regalo inaspettato. Questo è quanto riportano le news sulla trama della sesta puntata di Mare Fuori 4, in onda il 20 marzo 2024.

Dove vedere in streaming la sesta puntata di Mare Fuori 4

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime tre stagioni e in realtà già la quarta al completo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

A differenza di altre fiction, infatti, le puntate di Mare Fuori 4 sono state rese disponibili in anteprima in streaming proprio su RaiPlay.