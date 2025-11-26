Il 3 dicembre, Marco Mengoni si esibirà in diretta streaming mondiale da Parigi su Amazon Music, con il nuovo brano “Coming Home” e tanti altri successi! Non perdete questo evento esclusivo!

L’evento esclusivo di Marco Mengoni su Amazon Music

Grande notizia per tutti i fan di Marco Mengoni! Il 3 dicembre, il cantante italiano più amato sarà protagonista di un live esclusivo da Parigi, che sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Music e Prime Video. L’evento, come si legge anche su Novella2000.it, inizierà alle 21:00, farà parte del tour europeo di Marco, e rappresenterà una tappa imperdibile per chi desidera vivere la magia della sua musica in tempo reale.

Durante il concerto, Marco Mengoni presenterà il suo nuovo singolo “Coming Home (Amazon Music Original)”, uscito in esclusiva su Amazon Music il 7 novembre. Questa canzone, dal forte valore emotivo, racconta il ritorno a casa durante il periodo natalizio, un tema che unisce milioni di persone ogni anno.

Grazie a un sound che mescola il soul degli anni ’70 con una sensibilità contemporanea, “Coming Home” è destinata a diventare una delle hit delle festività del nostro Natale.

L’evento in diretta sarà un’opportunità unica per tutti i fan di vedere Marco Mengoni live, senza limiti di confini geografici. Oltre al nuovo brano, l’artista eseguirà anche i suoi successi più amati, creando una serata che promette di regalare emozioni forti e indimenticabili.

Inoltre, Amazon Music celebra l’uscita di “Coming Home” con un vinile in edizione limitata e un’esclusiva collezione di merchandising, che comprende t-shirt e felpe, disponibili su Amazon.it. Non solo musica, ma anche un’esperienza completa per tutti gli appassionati!

Non perdere l’opportunità di assistere a questa serata speciale: il 3 dicembre, Marco Mengoni ti aspetta in diretta da Parigi su Amazon Music e Prime Video.