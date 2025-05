Mamma ho perso l’aereo verso Disneyland?

Se c’è un film che colleghiamo al Natale quello è sicuramente Mamma ho perso l’aereo. La villa dei McCallister, immersa nella neve e nelle luci natalizie, i maglioni colorati e le case addobbate hanno fatto di Home Alone il classico del periodo. Al centro della trama, come tutti sappiamo, c’è il piccolo Kevin.

Il giovane protagonista viene dimenticato dalla sua famiglia in casa durante la partenza per le lunghe vacanze di famiglia alla volta di Parigi. Solo in casa il bambino dovrà affrontare due pericolosi ma sbadati ladri che tenteranno di svuotare l’abitazione.

Se anche per voi la visione di questo film è diventato una parte fondamentale del Natale come mangiare i panettoni o ascoltare All I Want for Christmas is you di Mariah Carey, abbiamo una bella notizia per voi. Secondo quanto riportato dalla pagina LoveParkTrends, che in passato ha anticipato diverse notizie riguardanti l’universo Disney, si starebbe pensando a un’attrazione dedicata alla pellicola nel parcogiochi Disneyland.

La casa di produzione starebbe accarezzando l’idea di organizzare un evento natalizio basato su Mamma ho perso l’aereo. Non sappiamo, al momento, quale dei parchi tematici Disney presenti in tutto il mondo potrebbe essere coinvolto nell’iniziativa. In passato era stato già realizzato un evento simile a Londra, che aveva riscosso un enorme successo.

In questo caso era stata riprodotta l’abitazione dei McCallister all’interno di uno studio. L’idea aveva riscosso un enorme successo e aveva richiamato migliaia di fan della pellicola.

Ricordiamo che Home Alone è un film prodotto dalla 20th Century Fox, che dal 2019 è diventata di proprietà di The Walt Disney Company. Siamo certi che un’iniziativa del genere richiamerà sicuramente tanti affezionati. Speriamo pertanto che Disney vada davvero a fondo con questa idea e che questa notizia si riveli veritiera.