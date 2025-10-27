La stagione 4 di Makari è tornata su Rai 1: scopri quando va in onda, la programmazione completa delle puntate e tutti i dettagli sulla fiction con Claudio Gioè, tra i titoli più amati del palinsesto autunnale 2025 della Rai.

Quando va in onda Makari 4 su Rai 1

La stagione 4 di Makari ha ufficialmente debuttato domenica 19 ottobre 2025 su Rai 1, confermandosi tra le fiction più seguite della prima serata autunnale. La serie, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri torna con quattro nuovi episodi che accompagneranno il pubblico per tutto il mese, fino a domenica 9 novembre 2025.

La quarta stagione segue ancora una volta le indagini e le vicende personali di Saverio Lamanna, affiancato dagli inseparabili Piccionello e Suleima. La stagione 4 di Makari va in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30 circa.

La fiction mantiene così la sua tradizionale collocazione nel prime time domenicale, una fascia strategica per la rete ammiraglia Rai, che ha scelto di puntare ancora una volta sul fascino della Sicilia e sul talento di Claudio Gioè. La Rai ha deciso di confermare la formula vincente delle precedenti stagioni, composta da quattro puntate autoconclusive.

Programmazione completa di Makari 4

La fiction Makari 4 è composta da quattro puntate (ognuna della durata di circa 100 minuti), in onda dal 19 ottobre al 9 novembre 2025.

Ecco la programmazione completa della stagione:

Prima puntata: domenica 19 ottobre 2025 – Episodio 1 (Ferragosto è capo d’inverno)

domenica 19 ottobre 2025 – Episodio 1 (Ferragosto è capo d’inverno) Seconda puntata: domenica 26 ottobre 2025 – Episodio 2 (Le stelle non vogliono saperne)

domenica 26 ottobre 2025 – Episodio 2 (Le stelle non vogliono saperne) Terza puntata: domenica 2 novembre 2025 – Episodio 3 (Il ballo dei diavoli)

domenica 2 novembre 2025 – Episodio 3 (Il ballo dei diavoli) Quarta puntata (finale): domenica 9 novembre 2025 – Episodio 4 (La magna via)

Ogni episodio sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, dove è possibile rivedere tutte le stagioni precedenti.

Makari 4: una stagione tra misteri e sentimenti

In questa nuova stagione, Saverio Lamanna si troverà ancora una volta coinvolto in intricati casi di omicidio ambientati in una Sicilia suggestiva, tra trame investigative, ironia e riflessioni personali. Accanto ai misteri da risolvere, la fiction esplora anche il lato più intimo del protagonista, diviso tra il lavoro da scrittore e la relazione con Suleima, che attraversa una fase di cambiamento, e un nuovo ingresso in famiglia.