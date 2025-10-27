Tutte le anticipazioni della terza puntata di Makari 4, in onda domenica 2 novembre alle 21.30 su Rai 1. Nel nuovo episodio dal titolo “Il ballo dei diavoli”, Saverio è chiamato a indagare su un misterioso omicidio che coinvolge Randone, mentre la sua vita sentimentale si fa sempre più complicata.

Anticipazioni Makari 4, puntata del 2 novembre: Randone nei guai

Le anticipazioni di Makari 4 rivelano che la terza puntata, dal titolo “Il ballo dei diavoli”, andrà in onda domenica 2 novembre alle 21.3, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, torna con un episodio ricco di mistero. Saverio Lamanna dovrà affrontare un nuovo caso intricato che metterà a rischio la reputazione del suo amico Randone, mentre la sua vita privata si intreccerà pericolosamente con il lavoro.

Nel nuovo episodio di Makari 4, come si legge su RaiPlay, Randone si ritrova improvvisamente al centro di un’indagine. L’uomo è sospettato di essere implicato nella morte di Angelora Tomarchio, avvenuta all’interno della sua casa-museo, proprio mentre per le vie di Màkari si svolgeva il tradizionale Ballo dei diavoli.

Il vicequestore viene sospeso dall’incarico, ma Saverio è convinto che dietro l’accusa si nasconda un depistaggio o, peggio ancora, un piano per incastrarlo. Deciso a scoprire la verità, Lamanna comincia a indagare, scoprendo che il caso è più complesso di quanto sembri.

Nel frattempo, Arianna, sua preziosa collaboratrice, rischia a sua volta la sospensione. Saverio si trova quindi costretto a muoversi su più fronti, tra la difesa di Randone e la necessità di tenere unita la propria squadra.

Saverio tra indagini, sentimenti e segreti familiari

Mentre le indagini proseguono, a Makari arrivano i genitori di Suleima, Alfonso e Matilde, determinati a convincere Saverio a costruirsi un futuro più stabile e ad avviare un’attività più redditizia rispetto alla scrittura. I due, convinti che sia giunto il momento di “mettere su famiglia”, mettono ulteriormente in difficoltà Saverio, che però non ha una risposta: il suo cuore è diviso tra più direzioni.

Da un lato c’è Suleima, la donna che ama, e dall’altro Michela, la presenza che sta complicando la sua vita sentimentale. Come se non bastasse, l’arrivo di Arianna rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Saverio si rende conto che è arrivato il momento di essere sincero con Suleima e raccontarle tutta la verità.

Makari 4, “Il ballo dei diavoli”

Tra tradizioni popolari siciliane, intrighi investigativi e conflitti interiori, Saverio Lamanna dovrà confrontarsi con i suoi dubbi più profondi e con un mistero che mette alla prova la sua fiducia negli amici e nei sentimenti.

La terza puntata di Makari 4 andrà in onda domenica 2 novembre alle 21.30 su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare anche gli episodi precedenti. Non resta che scoprire se Saverio riuscirà a scagionare Randone e a trovare un equilibrio tra amore e verità.